Нові санкції проти РФ та жорстоке вбивство на Закарпатті — головні новини за ніч

У Сенат США внесено законопроєкт про нові санкції проти Росії, а на Закарпатті знайшли жорстоко вбиту жінку

США підготували для РФ нові санкції, а на Закарпатті зниклу жінку знайшли вбитою/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У Байдена закінчилося терпіння: Кремлю підготували руйнівні санкції

На фоні відсутності проривів на переговорах НАТО з Росією до Сенату США внесено законопроєкт щодо нових санкцій проти Москви у разі її нападу на Україну. Він має назву "Захист суверенітету України".

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Путіна та Лаврова чекають персональні санкції/Колаж: "Сьогодні"

Тіло знайшли в мішку: на Закарпатті жорстоко вбили жінку

На Закарпатті наприкінці минулого року зникла жінка. Згодом її знайшли — мертвою в мішку у власному будинку.

Жінку розшукували з минулого року/Фото: Національна поліція, колаж: "Сьогодні"

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Метеорит? У вечірньому небі над Одесою зафіксували унікальне явище

У небі над Одесою побачили незвичайне явище. У мережі стверджують, що йдеться про падіння метеориту. Очевидці поділилися відео, як у небі летить щось схоже на вогняну кулю.

Чи дійсно це був метеорит — поки що ніяка з профільних установ не підтвердила/Колаж: "Сьогодні"

Стало відоме ім'я загиблого воїна, якого російські найманці вбили в Луганській області

11 січня внаслідок обстрілу бойовиків у районі селища Новотошківське Попаснянського району Луганської області загинув український військовий. Ним виявився старший солдат Віктор Кучеренко.

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