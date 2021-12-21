Нові сертифікати в "Дії" та шокуюча статистика смертності в Україні — головні новини за ніч

У сервісі Дія з'явилися три нові сертифікати, а в Україні збільшилася смертність

Українці можуть згенерувати нові COVID-сертифікати, а Держстат опублікував статистику смертності в нашій країні/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У Дії з'явилися нові COVID-сертифікати: як їх згенерувати

У сервісі Дія з'явилася можливість згенерувати три нові сертифікати. Крім того, їх можна роздрукувати або зберегти на гаджет у форматі PDF.

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Україна готується до кібератаки – ЗМІ назвали найнебезпечніші цілі для удару

Росія не лише накопичує свої війська на нашому кордоні, вона також готується до проведення масштабної кібератаки на енергетичну систему України та проти урядових веб-ресурсів.

Кремль розглядає не лише варіант військового вторгнення/Колаж: "Сьогодні"

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Статистика лякає: Держстат опублікував дані про смертність в Україні

В Україні у жовтні цього року порівняно з минулим роком загальна смертність серед населення зросла на 25,8%. За місяць в країні померли 74 282 людини.

З січня по жовтень цього року померли 562 137 людей/Колаж: "Сьогодні"

На Дніпропетровщині прогримів потужний вибух у багатоповерхівці

У понеділок, 20 грудня, у місті Кам'янське Дніпропетровської області стався вибух газу, який спровокував пожежу Внаслідок інциденту зруйновано дві квартири, постраждала одна людина.

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