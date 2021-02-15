Нові штами COVID-19 в Україні: ВООЗ очікує результатів аналізів

В Україні, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, поки не фіксували зараження новими штамами COVID-19, але найближчим часом очікуються результати аналізів кількох зразків.

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Про це заявив голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт у ефірі одного з телеканалів, передає "Інтерфакс-Україна".

"В Україні ще не зустрічалися нові мутації. Але поки тут немає можливості робити відповідні аналізи. Нещодавно кілька зразків з України надійшли в центр секвенування і найближчим часом у нас буде відповідь", – розповів представник ВООЗ.

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Нагадаємо, раніше в ВООЗ попередили про можливість повторного зараження новими штамами – у Південній Африці фіксують такі випадки у осіб, які вже перенесли COVID-19 і мали антитіла до нього.

Ми також повідомляли, що Німеччина запровадила нові обмеження для туристів через поширення нових мутацій коронавірусу, закривши кордони для людей, які прибувають із Чехії та Австрії.

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