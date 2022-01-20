Нові терміни сертифікатів та "зростання" помаранчевої зони. Розповідаємо все про COVID-19 в Україні

З його слів, на Закарпатті продовжує домінувати штам "Дельта".

Уряд Китайської Народної Республіки передасть Україні 200 тис. доз вакцини виробництва Sinovac Biotech як гуманітарну допомогу.

Як наголошується в пояснювальній записці до документу, як гуманітарну допомогу уряд Китайської Народної Республіки запропонував передати 200 тис. доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав документ про гуманітарну допомогу Китаю Україні.

У пояснювальній записці зазначається, що для вакцинації до кінця 2022 року 70% дорослого населення України (23,77 млн людина) загальна потреба у вакцині становить 47 283 416 доз.

Україна отримає три мільйони COVID-тестів: кому їх роздадуть

В Україну цього тижня доставлять 2 млн швидких тестів на коронавірус і ще 1 млн тестів привезуть наступного тижня. Про це в ефірі телеканалу "Рада" сказав Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що тестування людей із симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції є безкоштовним.