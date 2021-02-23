Нові можливості у Telegram із Moneyveo

Простий і зручний функціонал для спілкування, цікаві канали та веселі стікери – Telegram подобається мільйонам користувачів у всьому світі. А завдяки fintech-компанії Moneyveo з цим месенджером ви можете ще й швидко вирішити свої фінансові питання.

Бути там, де це зручно користувачам, – таким принципом керується українська компанія – лідер у галузі небанківського споживчого кредитування. Moneyveo постійно працює над тим, щоб розширювати перелік каналів взаємодії з клієнтами та робити їх іще зручнішими. Наприклад, нещодавно компанія запустила у Telegram чат-бот, який дозволяє отримати кредит, не виходячи з улюбленого месенджера. Ця опція доступна всім користувачам, які мають у сервісі хоча б один закритий кредит.

Алгоритм дій максимально простий:

Увійдіть у чат-бот Moneyveo. Натисніть кнопку "Авторизуватися" та введіть ваш номер мобільного або email, зареєстрований у Moneyveo. Оберіть суму, яку б ви хотіли отримати, і строк кредитування. Вкажіть наступну дату отримання доходу і введіть промокод, якщо маєте. Отримайте гроші на картку.

"Наші клієнти – молоді, активні люди, які живуть насиченим життям. Вони постійно в русі. Такий темп вимагає швидко і зручно вирішувати всі питання. Зокрема й фінансові. А завдяки Moneyveo ви можете робити це так, як комфортно саме вам. Любите спілкуватися і читати канали у Telegram? Тоді ми зробимо так, щоб ви могли ще й оформити там кредит", – розповів комерційний директор Манівео Максим Параска.

Ну, і звісно ж, усі інші способи отримання грошових коштів у Moneyveo залишаються актуальними. До речі, для додаткової зручності клієнтів, із квітня 2020 року в Telegram працює чат-бот компанії для сплати кредитів. А з 2018 року окремий чат-бот відповідає на питання щодо обслуговування в Moneyveo та дає змогу одразу в месенджері поспілкуватися зі співробітником контакт-центру компанії.

Нагадаємо: з початку 2021 року користувачі можуть ідентифікуватися в сервісі за допомогою мобільного додатку Дія, системи Bank ID НБУ, через Бюро кредитних історій або ПриватБанк. Для додаткової безпеки у процесі підтвердження особи використовується новітня технологія liveness detection method.

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