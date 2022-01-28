Новий антирекорд! В Україні зростає кількість COVID-хворих за добу

В Україні за добу 27 січня виявили 34 408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це на дві тисячі більше, ніж добою раніше. Серед хворих 5341 дітей та 808 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ.
Минулої доби госпіталізували 3342 особи, зафіксовано 144 смерті, а одужали 6142 особи.
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За весь час пандемії в країні захворіли 3 980 610 осіб, а смертей – 99 882.
Кількість нових заражених в областях за добу
- м. Київ – 2384;
- Вінницька область – 1505;
- Волинська область – 682;
- Дніпропетровська область – 1523;
- Донецька область – 1383;
- Житомирська область – 1988;
- Закарпатська область – 889;
- Запорізька область – 644;
- Івано-Франківська область – 2807;
- Київська область – 1188;
- Кіровоградська область – 181;
- Луганська область – 557;
- Львівська область – 2793;
- Миколаївська область – 598;
- Одеська область – 2406;
- Полтавська область – 1044;
- Рівненська область – 1732;
- Сумська область – 1689;
- Тернопільська область – 1622;
- Харківська область – 1317;
- Херсонська область – 784;
- Хмельницька область – 1865;
- Черкаська область – 841;
- Чернівецька область – 1088;
- Чернігівська область – 898.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
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