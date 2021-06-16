Новий дитячий омбудсмен і евакуація українців із Сирії – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Евакуація українців із Сирії
В Україну в ніч на середу, 16 червня, прибув літак з евакуйованою з Сирії українкою і її сімома дітьми, які три роки провели в таборі "Аль-Хол", де утримують тисячі жінок з дітьми, чиї чоловіки воювали на боці терористичної організації "Ісламська держава".
Новий президент Перу
У Перу за результатами підрахунку місцевим Центрвиборчкомом (ONPE) голосів у другому турі виборів президента переміг представник ліворадикальної партії "Вільне Перу" Педро Кастільо. Розрив між ним і його суперницею Кейко Фухіморі становить менше відсотка.
Новий дитячий омбудсмен
Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 15 червня звільнив з посади уповноваженого президента з прав дитини Миколу Кулебу, призначивши замість нього Дар’ю Герасимчук. Посада дитячого омбудсмена також тепер називається дещо інакше.
Загибель велосипедиста у Києві
У поліції підтвердили, що 27-річний велосипедист, який загинув під колесами вантажівки в Києві, зіткнувся з п'яним перехожим, який "змінив траєкторію руху по тротуару".
Про що говорили в Україні та світі 15 червня, дивіться у випуску новин "Сьогодні".