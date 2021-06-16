Новий дитячий омбудсмен і евакуація українців із Сирії – головні новини за ніч

З сирійського табору в Україну вивезли жінку і сімох дітей, а президент призначив нового дитячого омбудсмена замість Миколи Кулеби – та інші події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Евакуація українців із Сирії

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В Україну в ніч на середу, 16 червня, прибув літак з евакуйованою з Сирії українкою і її сімома дітьми, які три роки провели в таборі "Аль-Хол", де утримують тисячі жінок з дітьми, чиї чоловіки воювали на боці терористичної організації "Ісламська держава".

Новий президент Перу

У Перу за результатами підрахунку місцевим Центрвиборчкомом (ONPE) голосів у другому турі виборів президента переміг представник ліворадикальної партії "Вільне Перу" Педро Кастільо. Розрив між ним і його суперницею Кейко Фухіморі становить менше відсотка.

Новий дитячий омбудсмен

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 15 червня звільнив з посади уповноваженого президента з прав дитини Миколу Кулебу, призначивши замість нього Дар’ю Герасимчук. Посада дитячого омбудсмена також тепер називається дещо інакше.

Загибель велосипедиста у Києві

У поліції підтвердили, що 27-річний велосипедист, який загинув під колесами вантажівки в Києві, зіткнувся з п'яним перехожим, який "змінив траєкторію руху по тротуару".

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Про що говорили в Україні та світі 15 червня, дивіться у випуску новин "Сьогодні".