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СЬОГОДНІ Новини України

Новий рік за кордоном. Які країни відкриті для українців – список та правила

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
30 грудня, 14:20
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Водночас експерти радять відкласти туристичні поїздки до стабілізації ситуації з коронавірусом
Деякі європейські країни є відкритими для українців. Фото: колаж "Сьогодні"
Деякі європейські країни є відкритими для українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Через новий штам "Омікрон" країни дедалі частіше змінюють правила в'їзду. На сьогодні українці можуть відвідати багато європейських країн, але водночас необхідно дотримуватися кількох умов.

Докладніше про те, як і куди можуть полетіти українці, читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Тільки з вакцинацією від коронавірусу

  • Іспанія
  • Німеччина
  • Латвія
  • Естонія
  • Литва
  • Словаччина

Вакцинація від коронавірусу/тест

  • Угорщина
  • Монако

Вакцинація/тест/сертифікат про одужання

  • Болгарія
  • Сербія
  • Хорватія
  • Боснія і Герцеговина
  • Молдова
  • Албанія
  • Північна Македонія
  • Туреччина
  • Словенія
  • Чорногорія
  • Люксембург
  • Андорра

Вакцинація/сертифікат про одужання та тест

  • Португалія
  • Австрія
  • Чехія
  • Ірландія
  • Ісландія
  • Румунія

Вакцинація та тест

  • Франція
  • Швеція
  • Фінляндія
  • Польща
  • Бельгія

Вакцинація та додаткові вимоги після прибуття

  • Норвегія

Вакцинація, тест та додаткові вимоги після прибуття

  • Швейцарія
  • Нідерланди
  • Ліхтенштейн

Українці можуть відвідати багато країн. Фото: ezdili-znaem.com

Тест та додаткові вимоги після прибуття

  • Кіпр
  • Велика Британія
  • Греція
  • Данія

Вакцинація/тест та додаткові вимоги після прибуття

  • Грузія

Куди українцям заборонено в'їзд?

  • Італія
  • Мальта
  • Білорусь
  • Сан-Маріно

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