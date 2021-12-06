Новий карантин та все менше хворих: розповідаємо про COVID-ситуацію в Україні

Відсьогодні в Україні серйозно посилюють правила карантину – нові обмеження переважно стосуються невакцинованих українців. Водночас, кількість хворих за останню добу найменша за майже 2,5 останніх місяці.
Новини "Сьогодні" розповідають найголовніше про COVID-ситуацію в Україїні.
Статистика коронавірусу
За минулу добу, 5 грудня, в Україні зафіксовано 4 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 429, медпрацівників – 52).
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При цьому госпіталізовано – 1 660 людей, померли – 239, одужало – 9 082 людини.
Найменше хворих з кінця вересня
Востаннє меншу кількість нових випадків за добу фіксували майже 2,5 місяці тому – 27 вересня виявили 3007 нових хворих. З того дня показники захворюваності стрімко зростали.
Свого піку вони досягнули 4 листопада – тоді за добу 27 377 хворих на коронавірус. Останнім часом статистика пішла на спад, ситуація нормалізується.
Кількість захворювань в регіонах за 5 грудня:
- м. Київ – 704;
- Вінницька область – 205;
- Волинська область – 212;
- Дніпропетровська область – 133;
- Донецька область – 290;
- Житомирська область – 296;
- Закарпатська область – 60;
- Запорізька область – 221;
- Івано-Франківська область – 81;
- Київська область – 202;
- Кіровоградська область – 117;
- Луганська область – 9;
- Львівська область – 214;
- Миколаївська область – 203;
- Одеська область – 178;
- Полтавська область – 218;
- Рівненська область – 96;
- Сумська область – 99;
- Тернопільська область – 123;
- Харківська область – 214;
- Херсонська область – 20;
- Хмельницька область – 80;
- Черкаська область – 278;
- Чернівецька область – 100;
- Чернігівська область – 125.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Новий карантин
З 6 грудня в Україні почали діяти нові карантинні правила.
Працювати можуть лише ті громадські заклади, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 або чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.
Відвідувати такі заклади дозволяється лише людям, які також отримали принаймні одну дозу вакцини. Окрім документа про вакцинацію, для відвідування закладу підійде і чинний негативний тест або сертифікат про одужання.
Що змінилося: раніше заклади мали можливість обирати формат роботи: не перевіряти COVID-документи, але дотримуватись обмежень жовтого рівня або перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм. З 6 грудня така опціональність не передбачена: всі заклади мають перевіряти наявність COVID-документів як у співробітників, так і у відвідувачів.
Таким чином нові обмеження торкнулися переважно невакцинованих українців.
Різниця між карантином у "червоній" та "жовтій" зоні
Основна відмінність полягає у використанні документів про отримання щеплення.
Якщо на жовтому рівні епіднебезпеки можна використовувати документ про отримання однієї дози вакцини (жовтий COVID-сертифікат чи довідку 063-О), на червоному – лише документ про отримання повного курсу вакцинації (зелений COVID-сертифікат, міжнародне свідоцтво про вакцинацію).
Спільне: негативний тест чи сертифікат про одужання дозволяється використовувати на обох рівнях епіднебезпеки.
Деякі "жовті" сертифікат вже не діють
Важливо, що з 6 грудня термін дії жовтого COVID-сертифіката буде зменшений до 30 днів. Раніше він становив 120 днів.
Це означає, що на 31-й день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 буде не дійсним.
Карантинні зони в Україні
"Червона зона"
- Київ
- Вінницька область
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Луганська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Рівненська область
- Сумська область
- Херсонська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернігівська область
"Помаранчева зона"
- Полтавська область
"Жовта зона"
- Тернопільська область
- Кіровоградська область
- Чернівецька область
- Харківська область
- Закарпатська область
Раніше ми писали:
- З 3 грудня Україна посилила обов'язковий карантин для мандрівників із країн, де поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон".
- В Україні посилюють карантин для невакцинованих у "жовтих зонах". Крім того, нові правила ввели і в навчальних закладах.