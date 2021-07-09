Новий "кондиціонер". У потязі Одеса – Маріуполь випало вікно (відео)

У потязі "Укрзалізниці" сполученням Одеса – Маріуполь сталася поломка – в одному з вагонів випало вікно разом з рамою.
Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Репортер UA".
На записі видно, що раму вікна просто поставили поруч. Судячи з вигляду, ремонту це вікно вже не підлягає.
"У потязі Одеса – Маріуполь з'явилася інноваційна система кондиціонування. У коридорі вагона купе випало вікно, разом з рамою. Скаржилися, що вікна в потягах не відчиняються? А тепер спробуйте їх зачинити", – написали під публікацією.
До речі, раніше "Укрзалізниця" дозволила вибирати квитки у вагони з кондиціонером.
Також нещодавно ми писали й про інші надзвичайні випадки в потягах. Так, у потязі "Маріуполь – Львів" пішов дощ – у вагоні утворилися калюжі.