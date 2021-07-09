Русский
$ 27,29
32,32
  1. Новини України

Новий "кондиціонер". У потязі Одеса – Маріуполь випало вікно (відео)

9 липня 2021 14:02

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Вікно випало в коридорі в одному з вагонів купе – пасажирка потяга показала відео

У потязі "Укрзалізниці" сполученням Одеса – Маріуполь сталася поломка – в одному з вагонів випало вікно разом з рамою.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Репортер UA".

Реклама

На записі видно, що раму вікна просто поставили поруч. Судячи з вигляду, ремонту це вікно вже не підлягає.

Не пропусти!
Ярмоленко – найкращий гравець збірної України на Євро-2020: дивіться ТОП-5
Андрій Ярмоленко проти збірної Швеції

"У потязі Одеса – Маріуполь з'явилася інноваційна система кондиціонування. У коридорі вагона купе випало вікно, разом з рамою. Скаржилися, що вікна в потягах не відчиняються? А тепер спробуйте їх зачинити", – написали під публікацією.

До речі, раніше "Укрзалізниця" дозволила вибирати квитки у вагони з кондиціонером.

Реклама

Також нещодавно ми писали й про інші надзвичайні випадки в потягах. Так, у потязі "Маріуполь – Львів" пішов дощ – у вагоні утворилися калюжі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Доплати до пенсії за понаднормовий стаж зросли – хто отримає надбавку
Доплати до пенсії за понаднормовий стаж зросли – хто отримає надбавкуЕкономіка
Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися: скільки додали з липня
Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися: скільки додали з липняЕкономіка
Медведчука залишили під домашнім арештом: усі подробиці
Медведчука залишили під домашнім арештом: усі подробиціВлада
"Ніхто в Україні не очікував такого": Венедіктова про Медведчука, Януковича і "вічну" проблемуВлада
Сотні віруючих паралізували рух трасою під Одесою (відео)
Сотні віруючих паралізували рух трасою під Одесою (відео)Одеса
Засновник Blackwater намагався створити в Україні приватну армію з ветеранів війни на Донбасі
Засновник Blackwater намагався створити в Україні приватну армію з ветеранів війни на ДонбасіУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти