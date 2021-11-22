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СЬОГОДНІ Новини України

Новий пік захворюваності на коронавірус та причина вибуху на заводі у Львові — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
22 листопада, 06:00
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"Дельта Плюс" спровокує новий пік захворюваності на COVID-19, а у Львові назвали причину вибуху на хімічному заводі
Коронавірусу в Україні не вщухає, а вибух на заводі у Львові не несе небезпеки для людей/Колаж: Сьогодні
Коронавірусу в Україні не вщухає, а вибух на заводі у Львові не несе небезпеки для людей/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

"Дельта Плюс" спровокує новий пік захворюваності на коронавірус – названа дата

На території кількох регіонів України виявили циркуляцію різновиду штаму "Дельта", Так званого "Дельта Плюс". Це спричинить новий пік захворюваності на коронавірус вже в грудні.

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В Україні за кілька тижнів можливий новий пік захворюваності на коронавірус.
В Україні за кілька тижнів можливий новий пік захворюваності на коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні

"Їхня брехня принижує". У центрі столиці повісили банер із зображенням Зеленського та Єрмака

У Києві перед початком пам'ятної ходи на честь Героїв Небесної Сотні вивісили банер зі звинуваченнями у брехні, на якому зображені президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак. Їхні фото супроводжували написи "Їхня брехня принижує" та "Захистимо нашу гідність".

Банер з Володимиром Зеленським та Андрієм Єрмаком повісили на Хрещатику/Колаж: Сьогодні
Банер з Володимиром Зеленським та Андрієм Єрмаком повісили на Хрещатику/Колаж: Сьогодні

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Вибух на заводі у Львові: керівництво назвало причину

У Львові, де нещодавно стався вибух на території хімічного заводу, повідомили про причину інциденту. Керівництво заводу розповіло, що вибух пролунав унаслідок спрацювання аварійно-захисного клапана високого тиску.

Після вибуху в повітря піднялася хмара пилу/Колаж: Сьогодні
Після вибуху в повітря піднялася хмара пилу/Колаж: Сьогодні

Вийшла з двору і потрапила під колеса: на Одещині вантажівка на смерть збила жінку

На Одещині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій збив жінку, як тільки вона вийшла із власного двору та втік з місця ДТП.

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Нині поліція розшукує чоловіка, яке скоїв смертельний наїзд/Колаж: Сьогодні
Нині поліція розшукує чоловіка, яке скоїв смертельний наїзд/Колаж: Сьогодні

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