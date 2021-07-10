Новий прессекретар Зеленського і суд над Медведчуком – політичні підсумки тижня

ОБСЄ прийняла резолюцію з вимогами до РФ, а Никифоров став новим прессекретарем Зеленського

Никифоров замінив Мендель на посту і продовження домашнього арешту Медведчуку / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві Печерський районний суд ще на два місяці продовжив домашній арешт нардепу Віктору Медведчуку, а президент Володимир Зеленський збирається до Німеччини на зустріч з канцлером Ангелою Меркель.

Новий прессекретар Зеленського

Прессекретарем президента України Володимира Зеленського офіційно став ведущий загальнонаціонального телеканалу "Україна 24" Сергій Никифоров. Журналіст змінив на Банковій Юлію Мендель, яка несподівано вирішила піти з посади прессекретаря.

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Після звільнення з посади спікера президента України Юлія Мендель продовжить працювати в команді Володимира Зеленського.

З корабля на бал – так можна охарактеризувати перший робочий день Сергія Никифорова / Фото: Офис Президента Украины

Суд над Медведчуком

Печерський районний суд Києва на засіданні 9 липня продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для підозрюваного в зраді народного депутата Віктора Медведчука.

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Нардеп після рішення суду заявив, що клопотання про продовження запобіжного заходу було подано з порушеннями, тому адвокати Медведчука рішення збираються оскаржувати.

Санкції, які в лютому Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела проти нардепа Віктора Медведчука, діють в повному обсязі. Інформація ЗМІ про те, нібито Медведчуку вже все дозволено – брехня, кажуть в РНБО.

А тим часом, адвокати п'ятого президента Петра Порошенка подали позов проти чинного глави держави Володимира Зеленського з вимогою, щоб журналістський проєкт BIHUS info опублікував все оригінальні "плівки Медведчука". Порошенко вважає, що публікація "прослушки" кума Путіна, де періодично йшлося і про Порошенка, спрямована не проти Медведчука і його співрозмовників, а виключно проти основного політичного опонента Зеленського – Петра Порошенка.

Віктор Медведчук на суді. Фото Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Вступ України в НАТО

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Президент Володимир Зеленський, виступаючи в Литві на Конференції з питань реформ в Україні, звернувся до НАТО з проханням чітко озвучити вимоги для членства в Альянсі, а держсекретар США Ентоні Блінкен назвав п'ять головних кроків для України.

Крім того, Зеленський заявив, що пора Європі зробити крок назустріч Україні, оскільки наша країна вже зробила досить багато для членства в ЄС і НАТО.

Заступник помічника Генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Джеймс Аппатурай заявив, що для отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) або повноцінного членства в НАТО не існує конкретного переліку реформ, про який попросив президент України Володимир Зеленський, і недостатньо їх виконання. До прийняття нового члена повинен бути готовий і сам Альянс.

А в МЗС Греції вже заявили, що країна зацікавлена у вступі України до Євросоюзу та НАТО, вона завжди підтримувала і буде підтримувати європейські устремління нашої країни та поглиблення асоціації з ЄС у всіх сферах.

Реклама Джеймс Аппатурай і Володимир Зеленський/колаж "Сьогодні"

Візит Зеленського в Німеччину

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорить ряд питань, в тому числі врегулювання на Донбасі і реформи. Переговори пройдуть 12 липня.

"Темами зустрічі стануть двосторонні відносини, виконання мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на сході України, процес українських реформ, економічні питання і відносини з Росією", – зазначив представника уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

На думку політологів, переговори Зеленського з Меркель мають шанси стати успішними, як мінімум, в питанні отримання компенсацій для України за фінансові втрати після запуску "Північного потоку-2".

Володимир Зеленський та Ангела Меркель. Фото: коллаж "Сьогодні"

ОБСЄ прийняла резолюцію з вимогами до РФ

Парламентська асамблея ОБСЄ у вівторок, 6 липня, прийняла термінову резолюцію з вимогами до Росії, ініційовану Україною. Документ, зокрема, засуджує окупацію Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей і військові злочини російської влади, збройних сил і найманців на тимчасово окупованих українських територіях.

Глава делегації Верховної Ради в ПА ОБСЄ Микита Потураєв зазначив, що прийняття резолюції "Про дестабілізуюче нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Чорному морі і Азовському морі" супроводжувалося лютим опором російської делегації і делегацій країн, які знаходяться під впливом РФ.