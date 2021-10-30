Новий рекорд щеплень. За добу від COVID-19 вакциновано понад 317 тис. українців

Одну дозу отримали 232 698 людей, повністю імунізовано – 84 511 людей

В Україні зафіксували новий рекорд щеплень проти коронавірусу за добу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 29 жовтня в Україні від COVID-19 вакциновано 317 209 людей.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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З початку вакцинальної кампанії щеплено 10 022 978 людей, з них отримали одну дозу – 10 022 976 людей, повністю імунізовано та отримали дві дози – 7 377 032 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

За останню добу працювали:

1087 мобільних бригад з імунізації;

3220 пунктів щеплення;

415 центрів вакцинації населення.

Загалом проведено 17 400 008 щеплень. 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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Коронавірус в Україні

За добу 29 жовтня в Україні зафіксовано 26 198 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1643, медпрацівників – 379).

Минулої доби госпіталізували 5 305 людей, від коронавірусу померла 541 людина, а одужали 9 449 людей.



За весь час пандемії в Україні:

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захворіло – 2 904 872 особи;

одужали – 2 430 944 особи;

летальних випадків – 67 393;

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2280), Одеській (1973), Львівській (1880), Сумській (1612) областях та м. Київ (1455).

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