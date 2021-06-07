Новий скандал на Тернопіллі: п’яний водій попався копам, але уник покарання

У Підволочиському районі на Тернопіллі виник скандал із місцевим водієм – він кермував авто п’яний як чіп, попався копам, але уник покарання. Чому суд звільнив порушника навіть від сплати штрафу?

Реклама

Відповіді шукав кореспондент "Сьогодні" Михайло Яремишин.

Авто, яке підозріло вихляє дорогою, на околиці помітили селяни та викликали поліцейських. Коли група швидкого реагування зупинила ВАЗ – звідти водій ледь вийшов і мало не звалив з ніг копів перегаром.

Начальник сектору комунікації ГУНП в Тернопільській області Сергій Крета згадує, що від водія було чути різкий запах алкоголю і на ногах він тримався невпевнено. Та при цьому упевнено відмовився проходити тест на алкогольне сп’яніння. Протокол за водіння у нетверезому стані патрульні таки склали, та із залу суду водій вийшов непокараним.

Реклама

Водій визнав, що за кермом їхав п’яним. Та суд постановив звільнити його від адміністративної відповідальності. Феміда вирішила передати усі матеріали на розгляд організації римо-католицької церкви села Полупанівка.

Водія, котрий попався п'яним за кермом, взяла на поруки парафія Святого Йосифа. І не всі віряни костелу, як з'ясували новини "Сьогодні", у захваті від такого опікунства. Кажуть, їхньої думки ніхто не питав, і навіть не знали, що таке сталося.

В тренді Альпіністка-аферистка: чому виник скандал навколо сходження українки на Еверест

Читайте також: На Тернопільщині двоє п'яних водіїв влаштували моторошну ДТП

Водієві, якого від штрафу захистила церква, – 57 років. На подвір’ї його авто, а самого Йосипа Задорожного ми вдома не застали. Сусіди розповіли, що він – пенсіонер, сім’ї не має і дуже любить гульнути і їздити на авто.

Чому взяв горе-керманича на поруки, отець Петро, настоятель храму Святого Йосифа села Полупанівка на камеру пояснити відмовляється. Каже – це вперше допоміг водієві уникнути штрафу за пиятику, але в разі потреби знову готовий стати поручителем.

Реклама

Поза камерою ксьондз Петро запевнив – із Йосипом, за якого поручився у суді, активно працює. Духівник твердить – намагається наставити чоловіка на шлях виправлення. До того ж, поліція тепер чи не щодня проїздить Полупанівкою, аби місцевим любителям оковитої віднадити бажання сідати за кермо.

Нагадаємо, ми раніше писали про інший скандал на Тернопіллі: п'яного головлікаря затримали за кермом службового автомобіля. Поліцейські наміряли 1,91 проміле алкоголю, але лікар все рішуче заперечував.

Також писалося, що на Тернопіллі п'яний водій збив патрульного.