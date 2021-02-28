Русский
$ 27,93
34,15
  1. Новини України

Новий український лоукостер зареєстрував два перших літаки

28 лютого, 11:35

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Поки що він не має сертифікату експлуатанта, який дозволяє виконувати рейси з пасажирами

Новий український лоукост Bees Airline зареєстрував два перших літаки.

Реклама

Про це повідомляє avianews.com.

Так, це Boeing 737-800 і обидва авіалайнери випущені у 2010 році і поки знаходяться в Польщі. Раніше їх дев'ять років експлуатувала МАУ.

"Поки Bees Airline ще не має сертифіката експлуатанта, який дозволяє авіакомпанії почати виконувати рейси з пасажирами. Для отримання цього документа необхідно поповнити флот двома літаками, що авіакомпанія вже зробила", – пише видання.

В тренді
Долар по 29? Чи повернеться курс валюти до трирічного максимуму

У березні Bees Airline почне польотну програму з Києва на єгипетський курорт Марса-Алам, а в квітні полетить до Кенії для туроператора TPG.

Реклама

Раніше ми писали, що лоукост-авіакомпанія SkyUp після оголошення про польоти в Європу за п'ятьма маршрутами відкрила продаж квитків на рейс з Києва до Марселя (Франція).

Нагадаємо, раніше SkyUp ввела платне оформлення посадкових талонів в аеропортах на стійках реєстрації. Вартість оформлення посадкового талона в аеропорту тепер становить 18 євро.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

літак сертифікат Украина пасажири лоукостер

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Прогноз погоди на березень – синоптики попередили, що скоро морози повернуться
Прогноз погоди на березень – синоптики попередили, що скоро морози повернутьсяУкраїна
Народний синоптик розповів, коли зима зовсім відступить з України
Народний синоптик розповів, коли зима зовсім відступить з УкраїниУкраїна
Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїзд
Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїздЕкономіка
В Україні викидають
В Україні викидають "надлишки" вакцини від ковіду – чому це відбуваєтьсяУкраїна
"Побочки" від вакцини: які симптоми проявилися у медиків після щеплення від COVID-19Україна
Долар в Україні подорожчав, євро відкотився після різкого зростання: курс валют
Долар в Україні подорожчав, євро відкотився після різкого зростання: курс валютФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти