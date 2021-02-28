Новий український лоукостер зареєстрував два перших літаки

Поки що він не має сертифікату експлуатанта, який дозволяє виконувати рейси з пасажирами

Новий український лоукост Bees Airline зареєстрував два перших літаки.

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Про це повідомляє avianews.com.

Так, це Boeing 737-800 і обидва авіалайнери випущені у 2010 році і поки знаходяться в Польщі. Раніше їх дев'ять років експлуатувала МАУ.

"Поки Bees Airline ще не має сертифіката експлуатанта, який дозволяє авіакомпанії почати виконувати рейси з пасажирами. Для отримання цього документа необхідно поповнити флот двома літаками, що авіакомпанія вже зробила", – пише видання.

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У березні Bees Airline почне польотну програму з Києва на єгипетський курорт Марса-Алам, а в квітні полетить до Кенії для туроператора TPG.

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Раніше ми писали, що лоукост-авіакомпанія SkyUp після оголошення про польоти в Європу за п'ятьма маршрутами відкрила продаж квитків на рейс з Києва до Марселя (Франція).

Нагадаємо, раніше SkyUp ввела платне оформлення посадкових талонів в аеропортах на стійках реєстрації. Вартість оформлення посадкового талона в аеропорту тепер становить 18 євро.

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