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СЬОГОДНІ Новини України

Новий вид сертифікатів та майже 15 млн щеплених: що відбувається з COVID-19 в Україні

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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6 січня, 09:28
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За весь час пандемії в країні захворіли – 3689291 чоловік
В Україні продовжують виявляти нові випадки вірусу
В Україні продовжують виявляти нові випадки вірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за добу 5 січня зафіксували 6632 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. А в МОЗ розповіли, що з'явиться ще один вид COVID-сертифікатів.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Україні – у новому матеріалі "Сьогодні".

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Статистика за останню добу

Також за минулу добу:

  • госпіталізували – 2028 чоловік;
  • летальних наслідків – 187;
  • одужали – 9121 чоловік.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли – 3689291 чоловік;
  • одужали – 3 500 914 чоловік;
  • летальних наслідків – 96 896;
  • проведено ПЛР-тестування – 16 898 750.

Статистика МОЗ
Статистика МОЗ / Фото: Минздрав

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Вакцинація в Україні

За добу 104 844 особи вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 997 чоловік, другу дозу – 70 164 особи, додаткову дозу отримали 643 особи, бустерну дозу – 4040 чоловік.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 778 321 особи, з них отримали першу дозу – 14 78 319 чоловік, отримали дві дози – 13 905 862 особи, отримали додаткову дозу – 5399 чоловік, бустерну дозу – 11 596 чоловік. Загалом проведено 28 701 176 щеплень.

В Україні з'явиться ще один вид COVID-сертифікатів

В Україні з'явиться ще один вид COVID-сертифікатів. Він діятиме для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби і з'явиться наприкінці січня. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

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Щоб отримати новий цифровий документ, достатньо надіслати запит на порталі або в "Дія" не раніше останніх чисел січня, звичайно, вже після щеплення.

Порядок створення сертифіката нічим не відрізняється від того, як створюються сертифікати COVID на підставі одужання або вакцинації.

Єдиною відмінністю від інших COVID-документів є строк дії нового сертифікату. він діятиме 270 днів.

Крім COVID-сертифікату, українці, які отримали бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його можна отримати за місцем щеплення або у сімейного лікаря. Цей документ, як і COVID-сертифікат, діятиме 270 днів.

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