Нова хвиля! В Україні різко зросла кількість COVID-хворих за добу

Минулої доби, 19 січня, в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 5664 більше, ніж за 18 січня.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 2 151 людина;
- летальних наслідків – 131;
- одужали – 4 446 людей.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли – 3 799 382 особи;
- одужали – 3 571 782 особи;
- летальних наслідків – 98 843.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 1409;
Вінницька область – 965;
Волинська область – 293;
Дніпропетровська область – 455;
Донецька область – 556;
Житомирська область – 820;
Закарпатська область – 482;
Запорізька область – 230;
Івано-Франківська область – 2777;
Київська область – 534;
Кіровоградська область – 96;
Луганська область – 237;
Львівська область – 1440;
Миколаївська область – 216;
Одеська область – 944;
Полтавська область – 679;
Рівненська область – 669;
Сумська область – 1137;
Тернопільська область – 1145;
Харківська область – 931;
Херсонська область – 191;
Хмельницька область – 768;
Черкаська область – 405;
Чернівецька область – 694;
Чернігівська область – 406.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
"Омікрон" виявили ще в одному місті України
У Закарпатській області виявили штам "Омікрон". Водночас у регіоні продовжує домінувати штам "Дельта". Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький.
"З понад двох десятків спрямованих на дослідження зразків в одному вірусологи підтвердили циркуляцію мутованого варіанту віpycу SARS-CoV-2 Оmiсrоn. Випадок виявили в місті Ужгороді", – прокоментував Мирослав Білецький.
За його словами, на Закарпатті продовжує домінувати штам "Дельта".
Чи загрожує Україні нова епідемія
В Україні з кожним вдень фіксують дедалі більше випадків зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". У МОЗ чекають новий локдаун вже у лютому. Новини "Сегодня" з'ясовували, чи загрожує нашій країні нова епідемія.
"Якщо брати до уваги саме Україну, то поширення "Омікрону" в одній країні не є пандемією. Пандемія і так продовжується, і про нову поки немає підстав говорити", – повідомив авторитетний інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.
За його словами, штам "Омікрон" став причиною значного зростання захворюваності на COVID-19.
Інфекціоніст навів приклад країн ЄС, Британії, Канади та США. За його словами, аналіз, який там проводиться, про кількість випадків, зокрема й тяжких, зумовлених "Омікроном", свідчить, що вакцинація працює.
"Ефективність попередження госпіталізацій – під 90%. Зростання госпіталізацій та смертей від COVID-19, пов'язаних з "Омікроном", йде за рахунок невакцинованих або не повністю вакцинованих", – стверджує Лапій.