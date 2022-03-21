Ну і хто тут неонацисти? 8 історичних паралелей розвитку нацизму – лише факти

Ми вирішили не вдаватися у філософію, політологію та психологію нацизму. А заглянули в історію нацистської Німеччини і зібрали конкретні факти, які наочно показують, хто такі фашисти.
Отже, 8 історичних паралелей розвитку нацизму – тоді й тепер.
1. Сакральна дата – 24 лютого
Нацизм: 24 лютого 1920 року – дата створення партії наці – НСДАП.
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Неонацизм: 24 лютого 2022 року – початок війни РФ в Україні.
2. Знак Z
Нацизм: руни-зіги у вигляді блискавок-ZигZагів – символ SS у Німеччині.
Неонацизм: масове поклоніння букві Z – символ "визвольної" армії РФ.
3. "Обробка" молоді
Фашистські режими готують суспільство до війни з дитинства, обробляючи молодь у так званих військово-патріотичних спільнотах.
Нацизм: Гітлерюгенд Німеччини (1926-1945).
Неонацизм: Юнармія Росії (2015-...)
4. Беззмінний вождь
У фашистських режимах немає зміни влади. І навіть якщо де-юре проводяться вибори і одного разу з'являється інший "глава держави", де-факто нічого не змінюється – при владі залишається "вождь".
Нацизм: Гітлер (1933-1945)
Неонацизм: Путін (2000-...)
5. Захоплення чужих територій
Нацизм: Аншлюс Австрії (березень 1938 року).
Неонацизм: Анексія Криму (березень 2014 року).
6. Закони, що забороняють громадянські свободи
Нацизм: закон про надзвичайні повноваження, прийнятий рейхстагом Німеччини під тиском НСДАП (1933) скасовував громадянські свободи (зокрема, проведення мирних мітингів; запроваджував цензуру тощо) та передавав надзвичайні повноваження Адольфу Гітлеру.
Неонацизм: так звані закони "Про поліцію" та "Про мітинги" РФ (2020) надають надзвичайні повноваження ОМОНу, а з ним – Путіну. І вони активно використовують ці повноваження. По суті, проведення мітингів у Росії заборонено, запроваджено цензуру.
7. "Своїх не кидаємо" – цинічне виправдання загарбницьких воєн
Нацизм: "захист" німецькомовних у Судетах, Чехословаччина (1938).
Неонацизм: "захист" російськомовних на Донбасі, Україна (2014).
8. Вторгнення в чужу країну вночі без оголошення війни
Нацизм: 22 червня 1941 року, бомбардування аеродромів, військових об'єктів та житлових кварталів українських міст.
Неонацизм: 24 лютого 2022 року, бомбардування аеродромів, військових об'єктів та житлових кварталів українських міст.
"Совпадение? Не думаю!" (с)
Вибачте, що процитували одного із сучасних геббельсів російської пропаганди. Але головне тепер пам'ятати, що Україна не починає неонацизм, а закінчує його.