Ну звідки вони беруться? Блогер-переселенець з Донбасу назвав Україну йо*аною (відео)

Хлопець пояснив, що жорстко принизив Україну після того, як в країну не пустили його друга-росіянина

Черговий блогер в Україні потрапив у скандал. Цього разу виходець з Донбасу (зараз живе на підконтрольній Україні території) Антон Громов, використовую нецензурну лайку, жорстко принизив Україну матюками, а потім, після не менш жорсткої реакції користувачів мережі, записав відео з вибаченнями. Відповідні відеоролики опублікував Telegram-канал Катарсис.

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"Ніх*я немає прав, бл*ть, нічого немає. І що в результаті, бл*ть? У підсумку я, бл*ть, залишаюся в цій йо*аній Україні. Зніму, с*ка, квартиру нормальну собі і буду сидіти тут, бл*ть", – висловився блогер.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Далі все пішло за звичною останнім часом схемою: відразу закрив Instagram і через деякий час з'явилося відео з вибаченнями. За його словами, все через те, що в нашу країну не пустили його товариша з Росії.

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"Я хочу вибачитися перед кожним з вас, кого я образив. Я образив Україну – я забираю свої слова назад. Я не вважаю Україну йо* аною, тому що я інакше тут не жив би. Це були лише емоції, тому що я хотів покликати свого друга в Україну: він звичайний російський громадянин і його не пускають. Я просто виклав емоції у сторіс і це сприйняли радикально і жорстко. Хоча там не було ніякого агресивного посилу – це був просто мат на емоціях", – пояснив Громов.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно блогер з Ірпеня назвала українську мову є*учою. Після її скандального висловлювання дівчині та її родині почали надходити погрози.

А на початку червня українка з Чугуєва принизила українських військових, назвавши їх тварюками. Потім, звичайно, було відео з вибаченнями.