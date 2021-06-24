Русский
$ 27,27
32,6
  1. Новини України

Ну звідки вони беруться? Блогер-переселенець з Донбасу назвав Україну йо*аною (відео)

24 червня 2021 15:52

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Хлопець пояснив, що жорстко принизив Україну після того, як в країну не пустили його друга-росіянина

Черговий блогер в Україні потрапив у скандал. Цього разу виходець з Донбасу (зараз живе на підконтрольній Україні території) Антон Громов, використовую нецензурну лайку, жорстко принизив Україну матюками, а потім, після не менш жорсткої реакції користувачів мережі, записав відео з вибаченнями. Відповідні відеоролики опублікував Telegram-канал Катарсис.

Реклама

"Ніх*я немає прав, бл*ть, нічого немає. І що в результаті, бл*ть? У підсумку я, бл*ть, залишаюся в цій йо*аній Україні. Зніму, с*ка, квартиру нормальну собі і буду сидіти тут, бл*ть", – висловився блогер.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Далі все пішло за звичною останнім часом схемою: відразу закрив Instagram і через деякий час з'явилося відео з вибаченнями. За його словами, все через те, що в нашу країну не пустили його товариша з Росії.

Не пропусти!
Луческу розбирає ігри України на Євро-2020 і вказує збірникам на помилки
Мірча Луческу розбирає ігри збірної України
Реклама

"Я хочу вибачитися перед кожним з вас, кого я образив. Я образив Україну – я забираю свої слова назад. Я не вважаю Україну йо* аною, тому що я інакше тут не жив би. Це були лише емоції, тому що я хотів покликати свого друга в Україну: він звичайний російський громадянин і його не пускають. Я просто виклав емоції у сторіс і це сприйняли радикально і жорстко. Хоча там не було ніякого агресивного посилу – це був просто мат на емоціях", – пояснив Громов.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно блогер з Ірпеня назвала українську мову є*учою. Після її скандального висловлювання дівчині та її родині почали надходити погрози.

А на початку червня українка з Чугуєва принизила українських військових, назвавши їх тварюками. Потім, звичайно, було відео з вибаченнями.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Синоптики помилялися. 23 червня погода приготувала українцям сюрприз (карта)
Синоптики помилялися. 23 червня погода приготувала українцям сюрприз (карта)Україна
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з Україною
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з УкраїноюРосія
Епічний жарт посла Швеції про збірну України – згадав легендарний мем (фото)
Епічний жарт посла Швеції про збірну України – згадав легендарний мем (фото)Україна
Чорне море ніколи не було
Чорне море ніколи не було "російським озером": Данілов показав старовинну картуВлада
Більше схоже на апокаліпсис: як зараз виглядає Ялта після потопу (фото)
Більше схоже на апокаліпсис: як зараз виглядає Ялта після потопу (фото)Крим
В Україну йде холодний атмосферний фронт: як зміниться погода у найближчі дні
В Україну йде холодний атмосферний фронт: як зміниться погода у найближчі дніУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти