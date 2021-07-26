Потрібна трансформація і конкретний результат: Зеленський пояснив кадрову чистку в СБУ

Зеленський незадоволений роботою СБУ / колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський ухвалив у понеділок, 26 липня, ряд кадрових рішень щодо посадових осіб Служби безпеки України зокрема для підготовки її до якнайшвидшого реформування, проєкт якого зараз опрацьовується у Верховній Раді.

Реклама

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

"Жодної альтернативи реформі Служби немає й не буде. Щойно парламент проголосує за реформу, ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до ухваленого рішення", – цитують в ОП Зеленського.

Президент також зазначив, що робота СБУ має вже зараз посилюватися з урахуванням майбутніх змін, оскільки держава потребує більш інтенсивної діяльності Служби безпеки.

Читайте також: СБУ спіймала зрадників у своїх рядах. Вони передавали дані ФСБ і чекали "русский мир"

Реклама

"Друге завдання – суттєва активізація боротьби з контрабандою. Темп роботи проти контрабанди, який бачимо зараз, не може нікого влаштовувати", – підкреслив Зеленський.

Згідно з повідомленням, Україна в результаті діяльності контрабандистів щорічно втрачає до 300 млрд гривень і посилення роботи СБУ має стати фундаментом для протидії такій деструктивній ситуації.

"Конкретний результат повинен бути відчутний як на кордоні, так і в усіх інститутах держави, відповідальних за чистоту економічних процесів", – підкреслив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 26 липня підписав укази про звільнення чотирьох посадових осіб Служби безпеки України і призначення нових людей на їхні посади. Зокрема був звільнений з посади першого заступника глави СБУ Руслан Баранецький.

Зазначимо, ще 23 липня в Офісі президента України спростовували чутки про звільнення генерала-майора Баранецького.

Реклама

Ми також писали, що Зеленський призначив нового дитячого омбудсмена замість Миколи Кулеби.