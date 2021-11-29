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СЬОГОДНІ Новини України

Потрібно більше щеплень? Ми дізналися, чи Україна прискорюватиметься через новий штам "Омікрон"

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
29 листопада, 11:30
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За добу в країні зафіксували 5 804 нових підтверджених випадків коронавірусу
Випадки нового штаму "Омікрон" вже зафіксували як мінімум у восьми країнах / Колаж "Сьогодні"
Випадки нового штаму "Омікрон" вже зафіксували як мінімум у восьми країнах / Колаж "Сьогодні"

В Україні збільшать темпи вакцинації населення від коронавірусу. У МОЗ повідомили, що це не пов’язано з новим штамом "Омікрон".

Про це сайту "Сьогодні" повідомили у МОЗ.

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Подробиці

Темпи вакцинації прискорять незалежно від того, чи є новий штам цього захворювання.

"Наприклад, у будні дні в середньому вакцинуються 250 тис. – 300 тис. людей. Ті, хто раніше вакцинувався першою дозою, вже приходять за другою дозою. Для цього настав час. Інфраструктура розрахована на те, щоб робити 350 тис. щеплень на добу, але триває робота над розширенням можливостей", – повідомили у МОЗ.

Новий штам "Омікрон" вже гуляє світом

По світу поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон". Випадки вже зафіксували щонайменше у восьми країнах. В Україні про появу нового штаму поки що не говорять.

Чим небезпечний "Омікрон"?

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  • У кілька разів заразніше "Дельти";
  • Більш стійкий до вакцин;
  • Велика кількість мутацій.

"Я можу сказати, що потенційно цей штам може виявитися ще гіршим за "Дельту", до якого відразу поставилися не як слід серйозно. Але позбавити наслідків допоможе вакцинація. Щонайменше двома дозами", – сказав професор імунології Денні Альтман.

Новий штам, який активно почав поширюватися у країнах Африки, призводить до повторного зараження ковідом, заявляють вчені.

Статистика коронавірусу в Україні

За добу 28 листопада в Україні зафіксовано 5804 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (захворіло дітей – 530, медпрацівників – 72).

Також за минулу добу:

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  • госпіталізовано – 2082 особи;
  • летальних наслідків – 297;
  • одужали – 10 477.

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