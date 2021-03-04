"Потрібно досягти глобального імунітету": Шмигаль готовий публічно вакцинуватися від коронавірусу

Він це зробить за чергою

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що планує пройти публічну вакцинацію.

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Про це він сказав під час прес-конференції за підсумками року роботи Кабінету міністрів.

"Як тільки буде можливість і підійде моя черга, я особисто вакцинуюсь і запрошую всіх зробити те ж саме. Щоб показати, що це критична необхідність для національної безпеки держави. Чим швидше ми вакцинуємо, тим швидше зможемо повернутися до нормального життя. Потрібно досягти глобального імунітету", – повідомив Шмигаль.

Відзначимо, що раніше публічно вакцинувались від коронавірусу – президент України Володимир Зеленський, глава МОЗ Максим Степанов і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Раніше ми повідомляли, що в Україні протягом 2021-2022 років планується вакцинувати понад 20 мільйонів осіб.

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