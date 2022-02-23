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СЬОГОДНІ Новини України

Потрібно евакуюватись? У Мережі розповсюджують фейкові накази від міністерств

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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23 лютого, 16:46
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Міністри нагадали, що всі офіційні накази з'являються на сайтах їхніх міністерств
На фейкових наказах є підписи міністрів / Колаж "Сьогодні"
На фейкових наказах є підписи міністрів / Колаж "Сьогодні"

До лікарень та навчальних закладів України розсилають накази про евакуацію. Проте міністри заявляють, що це все фейк.

Про це повідомляють глава МОН Сергій Шкарлет і голова МОЗ Віктор Ляшко.

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Навчальні заклади

У соцмережах розповсюджується фейковий наказ Міністерства освіти. У ньому йдеться про те, щоб вжити заходів мобілізації та підготувати до евакуації майно вищих навчальних закладів.

Сергій Шкарлет підтвердив, що документ є несправжнім.

"Усі навчальні заклади працюють у звичайному режимі. Накази, що діють, публікуються на офіційному сайті Міністерства освіти і науки" , – написав Сергій Шкарлет.

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Фейковий наказ від Міністерства освіти. Фото: "Бабель"
Фейковий наказ від Міністерства освіти. Фото: "Бабель"

Установи охорони здоров'я

Схожий наказ з'явився у Мережі та від Міністерства охорони здоров'я. Там зазначено про евакуацію з лікарень Києва, Львова та інших міст.

Проте Віктор Ляшко попереджає, що усі заклади охорони здоров'я працюють у штатному режимі.

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"Заклади охорони здоров'я працюють у штатному режимі та надають медичну допомогу пацієнтам" , – написав Віктор Ляшко.

Фейковий наказ від Міністерства охорони здоров'я. Фото: "Бабель"
Фейковий наказ від Міністерства охорони здоров'я. Фото: "Бабель"

Бойовики видали черговий фейк про ЗСУ

Бойовики вигадали черговий фейкпро ЗСУ. Нібито українські війська обстріляли Донецьк із реактивної установки БМ-21 "Град". Про це повідомляють лише окупаційні та російські ЗМІ.

Тим часом у штабі ООС розповіли про десятки обстрілів бойовиків. Станом на 17:00 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 47 порушень, 30 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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