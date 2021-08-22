Потрібно готуватися: в ЗСУ розповіли про звільнення тимчасово окупованих територій

Як вважає головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний, Збройні сили повинні вдосконалювати свою тактику

Бойовики відкривали вогонь по ЗСУ і отримали покарання. Колаж "Сьогодні"

В умовах триваючої агресії РФ на сході України ЗСУ повинні готуватися до введення наступальних дій по звільненню тимчасово окупованих територій.

Реклама

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний на IV Міжнародному волонтерському і ветеранської форумі "Там, де ми – там Україна".

"Збройні сили України повинні розвиватися, повинні вдосконалювати свою тактику, переоцінювати форми і способи застосування навіть в таких умовах, які зараз є, з метою мінімізації втрат. І найголовніше – підготовки до ведення наступальних дій по звільненню окупованих територій", – сказав Залужний.

Він також висловив бажання, щоб "суспільство невідокремило від себе ветеранів, волонтерів".

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що 17 серпня на Донбасі в результаті ворожого вогню поранений український військовий. Він знаходиться в лікувальному закладі. Стан здоров'я пораненого – задовільний.

Реклама

Нагадаємо, що на Донбасі поблизу Причепилівка бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті ворожого вогню один військовий ЗСУ помер. Загиблий – 26-річний солдат Артем Мазур з Кіровоградської області.