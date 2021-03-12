Чи потрібно Україні вступати в НАТО? Українці дали несподівану відповідь (відео)

Більшість українців вважають, що Україна повинна стати членом НАТО.

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Про це свідчать результати опитування, оприлюднені в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

Вступ України в НАТО підтримують 57% опитаних українців. Водночас проти вступу 36%, а 7% – не визначились.

Як виявилося, в ЄС українці хочуть ще більше, ніж в НАТО. На питання, чи підтримуєте ви вступ в ЄС, українці відповіли так:

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69% – "за";

25% – проти;

6% не визначились.

Раніше ми писали, що Україна сподівається на підтримку Сполучених Штатів в якнайшвидшому просуванні до членства в НАТО.

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Також нещодавно голова української делегації в Тристоронньій контактній групі Леонід Кравчук заявив, що думка Росії стосовно питання України в НАТО не має ніякого значення. За його словами, станом на сьогодні Україна захищає свою землю від російського агресора, тому Україна має тільки один шлях захистити свою можливість будувати незалежну державу – стати членом НАТО.

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