Чи потрібно повернути Україні ядерний статус. Що кажуть українці?

За результатами опитування, 57% респондентів вважають, що має бути повернення Україні ядерного потенціалу

Відновлення ядерного статусу України підтримують понад половина українців.

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Про це свідчать результати опитування, проведеного "Gradus. Соціологія в смартфоні".

Загалом було опитано 1000 респондентів віком старше 18 років.

Так, 57% респондентів вважають, що має бути повернення Україні ядерного потенціалу. Найбільше підтримують відновлення ядерного статусу в північних регіонах країни – 70,2% респондентів.

"Проти" висловилися 29,1% українців, а ось відповіли, що це питання не цікавить, 13,9%.

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Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не планує повертати собі ядерну зброю, якщо не вступить в НАТО, про що раніше говорили українські високопоставлені дипломати.

Також нещодавно український посол в Німеччині заявив, що якщо Україна не зможе стати членом Північноатлантичного альянсу, то у неї залишиться єдиний вихід – озброюватися самій і, "можливо, знову подумати про ядерний статус" .

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України в НАТО – єдиний шлях для завершення війни на Донбасі.

Також президент Джо Байден заявив, що конфлікт на Донбасі не може перешкодити можливості вступу України в НАТО. Однак наша країна повинна відповідати певним критеріям і вимогам Альянсу.