Потрібно звикати до масок і соціальної дистанції: скільки ще триватиме пандемія COVID-19 в Україні

Головний санітарний лікар України вважає, що коронавірус в країні не відступить ще до кінця 2022 року

Ігор Кузин вважає, що пандемія коронавірусу в Україні триватиме до кінця 2022 року. Колаж: "Сьогодні"

Пандемія коронавірусу в Україні буде ще щонайменше півтора року, а людям необхідно вже звикати до масок.

Про це сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю "ТСН".

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"Якщо говорити не про термін дії, а про саме явище, то коронавірус з нами ще принаймні на півтора року", – заявив Кузін.

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За його словами, на світовому рівні необхідно сформувати достатній рівень вакцинованих людей і колективний імунітет.

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"І нам вже треба потроху звикати і до масок, і до того, що ми повинні дотримуватися соціальної дистанції, частіше мити руки... Це допомагає запобігати й іншим інфекційним хворобам", – сказав Кузін.

Днями міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що через поширення нового штаму "Дельта" Кабмін вводить нові правила в'їзду до України.

З 2 липня всім українцям, які повертаються з Португалії, Росії, Великої Британії та Індії, потрібно зробити експрес-тест на антиген SARS-CoV-2. Або встановити додаток "Вдома" для проходження 14-денної самоізоляції.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у Львові посилять карантин через штам "Дельта". За словами мера міста, влада активно моніторить ситуацію щодо нового штаму коронавірусу.

Тим часом в Україні померла людина після щеплення препаратом Pfizer. Детальніше про це дивіться в нашому сюжеті:

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