"Потрібно зробити дві речі". Головний санлікар дав пораду антивакцинаторам

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін порадив антивакцинаторам навчитися користуватись перевіреними джерелами інформації. За його словами, тоді значно менше людей вірило б в історії про чипізацію, безпліддя та інші міфи.
Про це Ігор Кузін розповів у ексклюзивне інтерв'ю сайту "Сьогодні".
"Я вчора дивився цікаве відео: антивакцинатори під мікроскопом розглядали ампулу із вакциною. Вони твердять, що знайшли там бактеріальний парк. За допомогою зору вони "ідентифікували" мікроорганізми", – сказав Кузін.
Він зазначив, що для того, ухвалити усвідомлене рішення про вакцинацію або оцінити ризики, потрібно зробити дві речі.
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"Перше: якщо є сумніви, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Друге: користуватись достовірними джерелами інформації. Для цього міністерство створило окремий сайт, де є відповіді на всі запитання та міфи, де є всі інструкції", – сказав санлікар.
"Улюблені" міфи Кузіна
На запитання журналіста про те, який міф, пов'язаний із COVID-19, його здивував найбільше, Кузін зазначив:
"Мені найбільше подобається міф про 5G (нібито це покоління мобільного зв'язку поширює COVID) і про те, що є спеціальні магніти, що висмоктують вакцину".
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