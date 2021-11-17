"Потрібно зробити дві речі". Головний санлікар дав пораду антивакцинаторам

Ігор Кузін розповів, що найбільше його дивують міфи про вплив 5G та про те, що є спеціальні магніти, що висмоктують вакцину

Кузін дав пораду противникам вакцинації / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін порадив антивакцинаторам навчитися користуватись перевіреними джерелами інформації. За його словами, тоді значно менше людей вірило б в історії про чипізацію, безпліддя та інші міфи.

Про це Ігор Кузін розповів у ексклюзивне інтерв'ю сайту "Сьогодні".

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"Я вчора дивився цікаве відео: антивакцинатори під мікроскопом розглядали ампулу із вакциною. Вони твердять, що знайшли там бактеріальний парк. За допомогою зору вони "ідентифікували" мікроорганізми", – сказав Кузін.

Він зазначив, що для того, ухвалити усвідомлене рішення про вакцинацію або оцінити ризики, потрібно зробити дві речі.

"Перше: якщо є сумніви, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Друге: користуватись достовірними джерелами інформації. Для цього міністерство створило окремий сайт, де є відповіді на всі запитання та міфи, де є всі інструкції", – сказав санлікар.

"Улюблені" міфи Кузіна

На запитання журналіста про те, який міф, пов'язаний із COVID-19, його здивував найбільше, Кузін зазначив: