Потрібні гроші на операцію: телефонні аферисти придумали нову схему "заробітку"

Одиноким старикам дзвонять "сини" і "дочки", які просять грошей на лікування

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Шахраї придумали нову схему видурювання грошей. На Львівщині двоє чоловіків під виглядом медиків обібрали сімох пенсіонерів. Ті добровільно віддали їм понад 150 тисяч гривень.

Реклама

Про деталі схеми у новинах "Сьогодні" розказує Олександра Стасишин.

Пані Анісії з Сокільників під Львовом зателефонували пізно ввечері. "Дочка" сказала, що потрапила в аварію, обидві ноги зламані в колінах, після чого підключився чоловічий голос. Псевдолікар сказав: терміново потрібні гроші на операцію. Попросив підготувати готівку – по неї вже їдуть.

Відео: Сьогодні

Чоловікам, які назвались "медиками", бабуся віддала все, що мала – 19 тисяч гривень. Отримала розписку. Та коли набрала доньку, спитати, як пройшла операція – почула, що та жива й здорова. Пенсіонерка пішла до поліції. Та виявилося – так ошукали не лише її.

Начальник сектору превенції патрульної поліції відділу поліції №6 Львівського райуправління поліції Олександр Славіцький, каже, що правоохоронці зрозуміли: працюють одні і ті ж шахраї. Було встановлено, що вони надурили людей на суму близько 150 тисяч гривень.

Реклама

Читайте також: Як шахраї списують гроші з карток за допомогою мобільних додатків: нова схема (відео)

За гарячими слідами затримали двох підозрюваних – обоє раніше судимі. Вони в усьому зізналися і розкрили схему шахрайства. Вони тричі їздили, забирали гроші – 19 тисяч гривень, 27 та 120. Одна й та ж схема – на госпіталізацію, на лікування.

В тренді Нова партія Pfizer у Києві та засідання Гаазького суду по МН17 – анонси СЬОГОДНІ

А щоб схема мала більш природний вигляд, шахраї приїжджали із заготовленою заявою, в якій була вказана певна сума і прохання "постраждалої" передати гроші "лікарям".

Жертвами обирали переважно літніх людей, які жили самі. А гастролерами виявились мешканці Харківщини, які жили в невеличкому хостелі майже у центрі Львова, тож їздили на таксі.

Тепер за шахрайство обом загрожує ще три роки тюрми. Чи повернуть жертвам їхні гроші – поки невідомо. Частину готівки поліція вилучила як речовий доказ, іншу – шахраї встигли витратити.

Реклама

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, телефонні аферисти виманили тільки у однієї сім'ї понад мільйон гривень. Схема відома не перший рік: ваш родич потрапив в аварію, тому і потрібні гроші.

Також повідомлялося, що У Львові затримали зловмисників із Сумщини – вони пригощали заробітчан отруєним алкоголем, а потім грабували, коли ті непритомніли.