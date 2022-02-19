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Потрібні конкретні кроки: про що заявив Зеленський під час зустрічі з Гарріс

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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19 лютого, 15:52
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Делегація України зустрілася з делегацією США на Мюнхенській конференції з безпеки
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський подякував США за підтримку нашої країни на зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, яку транслював телеканал "Україна 24".

"Дуже дякую за зустріч. Я вдячний за можливість поговорити з вами про ситуацію, що відбувається навколо наших кордонів, про ризики та про те, як вирішувати це питання. Я згоден з вами, що мирний дипломатичний шлях — це шлях, який нам потрібен. Ми це робимо останні вісім років, це наша земля, і ми розуміємо, що відбувається. Єдине, чого ми хочемо, — це повернути мир у нашу країну, і ми дуже вдячні США як нашому стратегічному партнеру. Ми мали багато зустрічей з конгресменами, з членами Сенату, і ми вдячні за двопартійну підтримку США", — сказав він.

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Зеленський заявив, що для мирного вирішення конфлікту потрібні санкції проти Росії.

"Нам зараз потрібні конкретні кроки. Ми отримали підтримку від вас у питаннях оборони, наших збройних сил. І ми готові обговорювати та продовжувати цей діалог, бо ми дуже зацікавлені в цьому. Говорячи "ми", я маю на увазі не лише Україну. Наша армія захищає Європу, і ми всі хочемо бути об'єднаними.Перед лицем агресії ми розуміємо, що санкції можуть принести мирне вирішення цього питання, і я хотів би поділитися, як ми бачимо цю ситуацію і що, на нашу думку, може спрацювати. В будь-якому випадку ми віримо в наші сили та на підтримку наших партнерів", — сказав він.

Конференція у Мюнхені

На Мюнхенській конференції з безпеки продовжуються обговорення дій у відповідь щодо вторгнення в Україну.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму виступі закликав Захід згуртуватися та не дати президенту РФ Володимиру Путіну вторгнутися в Україну.

"Єдність абсолютно необхідна, якщо ми збираємося стримати акт агресії Володимира Путіна, який, на мою думку, стане абсолютно катастрофічним... Буде багато російських матерів плакати за своїми синами у разі нової агресії РФ проти України", — сказав він.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що його країна підтримує незалежність та територіальну цілісність усіх країн. "Україна не виняток", — сказав він.

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