Чи потрібні українцям вдома пістолети і револьвери

Українцям хочуть дозволити володіння короткоствольною вогнепальною зброєю – це пістолети і револьвери. Нагадаємо, довгоствольна зброя у нас легальна вже багато років.

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Сайт "Сьогодні" з'ясував, що зміниться, якщо закон приймуть.

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Купити пістолет можна – носити заборонено

У Раді на розгляді два альтернативні законопроєкти – 4335 і 4335-1, що регулюють порядок поводження з так званою цивільною зброєю. Тобто такою, володіння якою дозволено пересічному громадянину. Наприклад, сьогодні не можна законно купити бойовий автомат Калашникова, але придбати його цивільний варіант – можна.

(Цивільну версію зброї зазвичай випускають ті самі виробники, що і бойову. Візуально вони практично ідентичні. Відмінності в деталях. Наприклад, цивільна версія Калашникова – АК TR3 – не оснащена системою автоматичної стрільби, як і стрільби з відсіченням (по два постріли). У TR3 тільки одиночна стрільба.)

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В Україні порядок поводження зі зброєю досі регулюється інструкціями МВС, а не законом. Тому і необхідне його прийняття.

Обидва законопроєкти схожі: вводяться єдиний держреєстр зброї, посвідчення власника зброї, порядок придбання і зберігання (у спеціальному сейфі). Головна відмінність у тому, що законопроєкт № 4335 забороняє носіння спорядженої і готової до бою будь-якої зброї, зокрема і короткоствольної. Пістолет можна буде застосовувати тільки вдома для самозахисту чи на стрільбищі або в тирі. Переносити його можна тільки розрядженим і не готовим до негайного застосування. Як роз'яснив один з авторів законопроєкту № 4335 Ігор Фріс, дозволити носіння "короткі стволи" планують через кілька років.

Законопроєкт № 4335-1 дозволяє носіння і застосування пістолетів і револьверів для самооборони не тільки в будинку, а й на вулиці. А також передбачає, що у зброї може бути кілька власників, а не один. Останнє важливо: сьогодні, якщо рушниця зареєстрована на чоловіка, його дружина не має законного права стріляти з цієї зброї в злочинців, які вдерлися в будинок.

Основні норми, крім єдиного реєстру цивільної зброї, діють і сьогодні. Тобто головних нововведень два: створення реєстру і дозвіл фізособам законно володіти не тільки довгоствольною, а й короткоствольною бойовою зброєю.

Нині з "коротких стволів" дозволені газові пістолети і револьвери – для всіх охочих. А травматичні – для окремих категорій: депутатів, суддів, силовиків, держслужбовців, що мають категорії й ранги, журналістів, членів формувань з охорони громадського порядку (дружинників).

Яку зброю зможуть купити українці, якщо закон приймуть

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Вся цивільна зброя поділена на п'ять категорій.

А – автоматична вогнепальна зброя (автомати, кулемети). Продається тільки юрособам, які мають ліцензію на діяльність тирів і стрільбищ, і то в кількості не більше ніж 5 шт.

В – гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична). Продається будь-якій фізособі після 21 року за наявності дозволу на зброю.

З – короткоствольна вогнепальна зброя (пістолети). Продається будь-якій фізособі після 28 років за наявності дозволу на зброю і не менше ніж п'яти років законного володіння іншими видами вогнепальної зброї.

D – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя (мисливська рушниця). Продається будь-якій фізособі після 18 років за наявності дозволу на зброю.

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Е – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя (гвинтівки, карабіни, мисливські рушниці з додатковим нарізним стволом). Продається будь-якій фізособі віком старше 25 років за наявності дозволу на зброю.

Потенційні власники будь-якої зброї не повинні бути протягом двох попередніх років притягнуті до адмінвідповідальності за ст. 191 КУпАП (порушення правил поводження з зареєстрованою зброєю).

Тобто якщо закон приймуть у такому вигляді, то говорити про поголовне озброєння українців бойовими пістолетами і револьверами не можна. Для цього потрібно спершу купити мисливську рушницю і лише через 5 років – пістолет. І то після досягнення 28-річного віку.

За офіційними даними МВС, в Україні близько 1,3 млн шт. зареєстрованої зброї. З огляду на те, що в багатьох власників кілька "стволів", потенційних покупців бойових пістолетів і револьверів не набереться і мільйон.

Що каже влада

Профільний комітет Ради запропонував прийняти законопроєкт № 4335. Але в сесійній залі розглянуть і альтернативний – № 4335-1.

Офіційні структури підтримують законопроєкт № 4335.

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко заявив, що документ потрібно прийняти в першому читанні, а потім доопрацювати.

"Це відкриє дорогу до подальшого законодавчого вирішення, яке рано чи пізно завершиться прийняттям законодавчих норм. Закон потрібен, але оскільки це закон не про квіти, не про дитяче харчування, не про ліки, а про зброю, тут треба сім разів відміряти – один раз відрізати", – сказав Артем Шевченко.

Що кажуть експерти

Фахівці з ринку цивільної зброї також упевнені, що закон про зброю потрібен – він замінить відомчі інструкції МВС, багато в чому застарілі, і в запропонованому вигляді не приведе до стрибка злочинності із застосуванням вогнестрілів.

Голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін зазначив, що 99% умисних вбивств в Україні відбувається без застосування вогнепальної зброї.

"За даними останнього дослідження, проведеного асоціацією, понад 65% респондентів відповіли, що вони вважають себе досить відповідальними, щоб мати у власності короткоствольну зброю для самозахисту", – підкреслив він.

Георгій Учайкін підтримує законопроєкт № 4335-1, що дозволяє носіння пістолетів і їхнє застосування поза приміщеннями. Головний аргумент експерта – на наших вулицях відбувається в тисячі разів більше розбійних нападів, ніж нападів з проникненням у житло. А захистити свій дім і сьогодні може кожен, у кого є, наприклад, мисливська рушниця. Рушниці нині у нас легальні і залишаться такими за новим законом.

Президент Всеукраїнської федерації практичної і високоточної стрільби Олександр Мілюков також не очікує, що дозвіл мати кожному для самозахисту пістолет приведе до того, що українці почнуть масово стріляти одне в одного. За його словами, у "розборках" на вулицях зі стріляниною застосовують зазвичай або незареєстровані пістолети, або травматичні. Останні нині купити нескладно будь-кому, роздобувши посвідчення дружинника і придбавши через інтернет довідку від психіатра і нарколога.

"А ось власники зареєстрованої зброї добре подумають, перш ніж її оголити, бо за невмотивоване застосування можуть потрапити за ґрати, – аргументує Олександр Мілюков. – Але потрібний прозорий механізм видачі дозволів, навчання правилам застосування за спеціальними методиками, нарешті, регулярні тренування. Тільки тоді буде реальний ефект".

Висновки

Автори законопроєкту поставили жорсткий заслін "розповзанню" короткоствольної зброї: легально придбати її зможуть далеко не всі – не більше ніж 5% дорослого населення. Але в такому разі складно говорити про реалізацію права кожного українця на самозахист за допомогою законно купленого пістолета.

Детальніше про аргументи прихильників і противників легалізації короткоствольної зброї читайте в наших наступних матеріалах.

Що думають парламентарії, продавці зброї, експерти та пересічні українці про необхідність легалізації короткоствольної зброї, дивіться в сюжеті.

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