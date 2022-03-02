Про втрати бойовиків почали повідомляти російські ЗМІ — влада агресора про ці дані замовчує

Деякі видання РФ опублікували некрологи щодо ворожих солдатів, які загинули на території України

Військові РФ, які загинули на війні в Україні / Колаж "Сьогодні"

За даними Генштабу ЗСУ загальні втрати особового складу противника з 24 лютого до 2 березня становлять 5840 осіб .

Але окупаційна влада Кремля намагається всіляко приховувати правду. У Міністерстві оборони РФ ці цифри не коментують. Більш того — мовчать про точну кількість загиблих та поранених.

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Попри це, у деяких ЗМІ "запоребрика" таки можна знайти повідомлення про загибель їхніх солдатів. Ці факти визнають глави деяких регіонів Росії.

Сайт "Сьогодні" знайшов декілька таких матеріалів. Всі вони можуть бути прямим підтвердженням російської агресії проти нашої країни для тих жителів РФ, які досі "не зрозуміли, що відбувається".

Танкіст із Челябінська

"Комсомольська правда" пише про смерть на Донбасі військового Костянтина Глушкова. Посилаючись на військово-історичний клуб "Граніт", видання повідомляє, що тіло танкіста вже доставили на батьківщину.

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Співчуття висловив губернатор Челябінської області.

Командир розвідроти з Краснодарського краю

Про загибель військового повідомив також губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. Про це пишуть "Вечірні відомості".

У його повідомленні йдеться, що капітан російської армії Олександр Лисенко брав участь у так званій "спеціальній операції в Україні". Про те, що солдат був причетний до актів військового насильства над мирним населенням, не йдеться.

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Військовослужбовець із Астраханської області

У риториці окупанта про смерть військового сказав і голова Астраханської області Ігор Бабушкін. Повідомляє те саме видання.

У своєму Instagram губернатор висловив співчуття рідним бойовика. Додав, що той брав участь у нібито "спецоперації, спрямованій на захист мирного населення Донецької та Луганської республік".

Голова загону СОБР у Кемеровській області

У матеріалі "Тайга ІНФО" йдеться про смерть бійця спецпідрозділу ЗОБР Костянтина Огія. Крім того, джерело видання інформує про те, що українські війська знешкодили цілу колону супротивника:

"Наших загинуло 42 особи, два відділення СОБРу. Ще невідомо, скільки наших омоновців", — каже російське джерело.

Військовослужбовець із Калмикії

Сержант російської армії Костянтин Манджієв загинув "під час спецоперації із захисту Донбасу". Пропагандистські формулювання використовує сайт "Кавказького вузла". Інформацію підтвердив голова регіону, хоч напередодні місцевий військкомат її спростовував.

Попри чисельні втрати ворога, сенатор РФ Людмила Нарусова заявила, що їхні тіла забирати не збираються.

Разом з тим раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що до РФ повертаються перші ешелони із загиблими та пораненими бойовиками.