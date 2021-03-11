Про свою кар'єру і професійний досвід у геймдев-індустрії розповідає Lead Concept Artist Ігор Ковальов

Про досвід роботи концепт-художником і професійний бекграунд

За освітою я художник, закінчив факультет живопису в академії мистецтва та архітектури в Києві. Після закінчення академії працював у пост-продакшн кіно й реклами в студіях Cinnamon VFX та Coffeepost Post Production в Києві.

Працюючи в рекламі, прагнув більше малювати, паралельно почав працювати ілюстратором і поступово потрапив у гейм-індустрію. Я працював з такими клієнтами як Intel, Marvel, Sony, Oculus, National Geographic, а також встиг попрацювати над такими ігровими проєктами як Guild Wars 2, Echo VR, Warface та ін. Також є кілька цікавих проєктів, про які дуже хочеться розповісти, але вони все ще у розробці. Ви про них обов'язково почуєте через два-три роки.

На цей час як концепт-артист працюю з компаніями New World Interactive (авторами серії Insurgence) і Fable Labs, а також як лід-артист співпрацюю з компанією Devoted Studios.

Про роль класичної художньої освіти

Класична художня освіта – це і плюс і мінус одночасно. Плюс насправді тільки один: після закінчення навчання ти вмієш малювати, але цього, на жаль, недостатньо для роботи в рекламній і ігрової індустрії.

За естетикою, наприклад, ігри – зовсім інша сфера із зовсім іншими ритмами виробництва, для роботи в яких академічна освіта банально не дає необхідних навичок. Художнику, що малює здебільшого портрети й фігури, досить складно без підготовки зрозуміти специфіку дизайну Fantasy або Sci-fi ігор. Також велика проблема полягає в тому, що класичний художник часто не вважає ті ж ігри чимось серйозним. В іграх потрібно так само розбиратися й поважати їх як окремий і досить складний та комплексний вид мистецтва. І найголовніше, їх треба любити й жадібно вбирати знання. Якщо немає цієї спраги, перейти у цю сферу буде дуже важко, потрібно дійсно горіти.

Чи важливо грати в ігри

Грати в ігри безумовно дуже важливо. Я в цьому плані досить специфічний геймер,тому що витрачаю дуже багато часу на проходження, постійно роблю скріншоти, аналізую локації та костюми. Я належу до типу гравців, які грають через візуальний ряд. Напевно, таким чином я віддаю належне іншим художникам, які вклали величезну працю в той чи інший проєкт. Нещодавно проходив Assassin's Creed Origins і був вражений наскільки детально відтворена логіка міст і архітектури в цілому. Якщо ви цікавилися питаннями історії міського дизайну (urban design) і народної архітектури (vernacular architecture), ви напевно стикалися з проблемою, як складно знайти книги, присвячені цим питанням. Концепт-художник не зобов'язаний бути архітектором або урбаністом, але він повинен мати уявлення й розуміти логіку, як будується місто, як будується дім, чим відрізняється справжній середньовічний замок від декоративного замку XIX століття і т.ін.

Як розвиватися художнику, який бажає потрапити у геймдев

Перше й найважливіше – художник має перестати бути самоучкою. Є межа тому, чого ми самі можемо себе навчити, отже кожному художнику на певному етапі потрібен учитель або ментор, а ще краще мистецьке середовище, в якому він буде розвиватися. На щастя, зараз існує безліч online-шкіл, в яких можна підібрати собі курс на тематику, що цікавить, незалежно від вашого рівня. Я дуже рекомендую на початковому етапі брати курси постійно, й ви дуже швидко прокачаєте необхідний скіл. Не поспішайте викладати в інстаграм або на artstation все підряд, агресивний маркетинг сирого продукту не піде вам на користь.

Ігрова сфера дуже швидко розвивається, конкуренція також досить висока, але при наполегливій роботі вам обов'язково знайдеться місце.

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