"Обидва поліцейських перебували у відпустці". Поліція розслідує вбивство копа в Чернігові

Поліція затримала шістьох молодих людей, які можуть бути причетні до злочину

Поліція опитує свідків, вивчає відео з камер спостереження / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція встановлює обставини нічного інциденту на вулиці Незалежності в одному з супермаркетів в Чернігові, в результаті якого загинув поліцейський, ще один був госпіталізований. Відкрито провадження за фактом умисного вбивства.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Чернігівщини.

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Так, група молодих чоловіків "завдала тілесні ушкодження поліцейським". В результаті – один з них загинув, а інший був доставлений в лікарню.

За даним фактом поліція Чернігівській області відкрила кримінальне провадження і призначила службове розслідування.

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У повідомленні наголошується, що на момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці і були в цивільному одязі.

"Поліція затримала шістьох молодиків, які можуть бути причетні до події", – йдеться в повідомленні.

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Для встановлення об'єктивної картини інциденту поліція опитує свідків, вивчає відео з камер спостереження.

"Замах" на главу Держархіву в Києві

Нещодавно стало відомо, що в Києві обстріляли службовий автомобіль голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова. Як виявилося, чоловік нібито вирішив постріляти з вікна балкона по пташок, але потрапив в шию перехожого.

На вулиці Преображенській медики госпіталізували водія Анатолія Хромова з непроникаючих пораненням шиї. Копи встановили особу того, хто стріляв – ним виявився місцевий житель.

Як чоловік пояснив поліцейським, він нібито вирішив постріляти з пневматичної рушниці зі свого балкона по пташок і випадково потрапив в перехожого.

З квартири зловмисника, 1989 року народження, вилучили гвинтівку та набої, які направили на експертизу.

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