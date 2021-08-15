Обіцяють гроші і квитки на футбол – українців почали заохочувати щепитися від COVID-2019

У Кропивницького вакцинацію роблять в автобусах, а в Києві – в ТРЦ. Але в кінці тижня центри вакцинації по всій країні призупинять роботу на два дні

При надходженні в лікарню тест на коронавірус у пацієнтки виявився позитивним / Фото: колаж "Сьогодні"

Від дефіциту вакцин проти COVID- 2019, Україна перейшла до фази їх надлишку. З огляду на загрозу заразного штаму "Дельта", українців заохочують вакцинуватися. Приблизно такий же підхід в країнах Європи, США та Ізраїлі. "Сегодня" розшукав характерні приклади:

У Кропивницького їздить спеціальний автобус, де можна зробити щеплення. Міський транспорт переобладнують під мобільний пункт імунізації. Потім він курсує по віддаленим районам міста.

В Івано-Франківську мер Руслан Марцінків повідомив про намір міської влади преміювати педагогів, які пройшли вакцинацію. Правда, невідомо, про яку суму йдеться.

У Києві вакцинація почалася в ТРЦ. Тим, хто її пройшов, дарують квитки на футбольні матчі. Щоправда, записуватися тут краще заздалегідь.

"Я навіть не знала, прийшла, дивлюся – тут щеплення. Чому ні? Для сина, щоб він міг розповісти і зацікавити інших, – говорить киянка, яка відвідала ТРЦ і розмови з нашим репортером. – Чи брати квитки? Звичайно! Я не буду небезпечна для інших, тому чому б на футбол не піти ".

Дельта йде у наступ, а центри вакцинації призупинять роботу на два дні

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Тим часом, небезпечна мутація коронавируса – штам "Дельта" – продовжує наступати. В Україні вже посилили правила перетину кордону, місцева влада вводять нові правила в областях. Цей варіант вірусу більш заразний, а хвороба частіше проходить у важкій формі.

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При цьому, як стало відомо "Сегодня", центри масової вакцинації не працюватимуть 23 і 24 серпня. Це пов'язано зі святкуванням 30-ої річниці Незалежності України, пояснюють столичні чиновники. Не працюватимуть також пункти, розташовані в медичних установах. Тим, хто записався саме на ці дні, радять зробити це до 23 серпня або після 24.

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Раніше, як повідомляв "Сегодня", в Україні після щеплення вакциною Moderna померла жінка. Поки медики називають ситуацію нещасним випадком: вакцину вкололи людині, у якої вже була коронавірусна інфекція, причому, ця інфекція отримала небезпечний розвиток.

Також у Вінницькій області від нового штаму "Дельта" померли три людини. Всього в області "Дельту" виявили у 25 хворих COVID-19.

Детальніше про те, як українців заохочують вакцинуватися – в сюжеті: