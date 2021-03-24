Знешкодити неможливо: бойовики обстрілюють ЗСУ забороненими мінами (фото)

Протипіхотні міни ПОМ-2 можна лише підірвати

У вівторок, 23 березня, окупанти на Донбасі обстріляли позиції одного з підрозділів ЗСУ забороненими Оттавською конвенцією протипіхотними мінами ПОМ-2.

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Про це оперативно-тактичне угруповання "Північ" повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні близько 15:00 боєприпас самоліквідувався, на щастя, не завдавши нікому шкоди.

ОТУ "Північ" нагадало, що вперше в російсько-українській війні наші військові застосування цих мін зафіксували 30 березня 2016 року в районі Авдіївки. Особливість цих боєприпасів у тому, що їх неможливо знешкодити без підриву. При цьому Україна, відповідно до згаданої Конвенції, до 2011 року під міжнародним наглядом знищила ці міни.

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Росія ж, навпаки, відмовилась підписати та ратифікувати Оттавську конвенцію – ці міни досі перебувають на озброєнні ЗС РФ. А отже підле та підступне мінування позицій ЗСУ цими забороненими боєприпасами в Україні можливе лише за умови надходження їх з Росії.

Українська сторона через Спільний центр контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомила представників ОБСЄ про такі дії збройних формувань Російської Федерації.

Нагадаємо, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс закликала Росію припинити підживлювати конфлікт на Донбасі.

Сайт "Сьогодні" писав, що на Донбасі знову неспокійно: бойовики гатять із гранатометів та мінометів.

Є у ЗСУ і безповоротні втрати:

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