Хмарно і дощі: синоптики дали прогноз погоди на 17 березня (карта)

В Україні сьогодні, 17 березня, температура повітря складе 5-7 градусів тепла. Майже по всій території країни буде хмарно і дощитиме .
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
Істотних опадів синоптики не прогнозують лише в Чернігівській області.
У Києві температура повітря складе від 5 до 7 градусів вище нуля. Вдень жителів і гостей столиці, ймовірно, чекає дощ.
На сході України температура повітря складе від 4 до 8 градусів тепла.
На півночі синоптики обіцяють від 5 до 7 градусів з позначкою плюс.
У західних областях температура повітря коливатиметься від 2 до 8 градусів вище нуля.
На півдні буде тепліше: від 8 до 11 градусів вище нуля. Виняток – Одеська область, тут днем буде від 5 до 7 градусів тепла.
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Раніше сайт "Сегодня" дізнався у кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні .
А про те, що вже встигла накоїти погода в березні, дивіться в сюжеті:
Яка погода чекає українців до кінця року, читайте в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".
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