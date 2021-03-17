Хмарно і дощі: синоптики дали прогноз погоди на 17 березня (карта)

Без опадів сьогодні лише в Чернігівській області

В Україні сьогодні, 17 березня, температура повітря складе 5-7 градусів тепла. Майже по всій території країни буде хмарно і дощитиме .

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Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Істотних опадів синоптики не прогнозують лише в Чернігівській області.

У Києві температура повітря складе від 5 до 7 градусів вище нуля. Вдень жителів і гостей столиці, ймовірно, чекає дощ.

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На сході України температура повітря складе від 4 до 8 градусів тепла.

На півночі синоптики обіцяють від 5 до 7 градусів з позначкою плюс.

У західних областях температура повітря коливатиметься від 2 до 8 градусів вище нуля.

На півдні буде тепліше: від 8 до 11 градусів вище нуля. Виняток – Одеська область, тут днем буде від 5 до 7 градусів тепла.

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Раніше сайт "Сегодня" дізнався у кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні .

А про те, що вже встигла накоїти погода в березні, дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Яка погода чекає українців до кінця року, читайте в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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