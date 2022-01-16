Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
☢ Аварія на "Стиролі" ⚽ Звільнення Шевченка 😡 Кібернапад на Україну 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Новини України

Хмарно, опадів не буде: погода в Україні на 16 січня (мапа)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 січня, 06:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Жителям східних, центральних та північних областей слід очікувати морозів, хоч і невеликих
У країні буде переважно без опадів. Колаж "Сьогодні"
У країні буде переважно без опадів. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у неділю, 16 січня, буде хмарною. Температура повітря коливатиметься від -1 до +3 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Погода в регіонах

У країні буде переважно без опадів. На дорогах, окрім південної частини, ожеледиця. Вітер західних напрямів, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатському регіоні 7-12° морозу, вдень від 3° до 2° тепла.

Жителям східних, центральних та північних областей слід очікувати на морози, хоч і невеликі. Вдень температура опуститься до -1. Найтепліше буде на Дніпропетровщині.

А у Києві в неділю, 16 січня, прогнозують -1…+1 градус. Опадів також не буде. Там розгуляється північно-західний вітер, максимальна швидкість сягатиме 5-10 метрів за секунду.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Початок кінця? В Україні запровадили мовні норми для друкованих ЗМІ – що буде з пресою Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак З аеропорту "Київ" терміново евакуювали людей – що сталося Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Початок кінця? В Україні запровадили мовні норми для друкованих ЗМІ – що буде з пресою Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
#людина_цього_дня
16 січня. Рей Макфолл. Сьогодні - Всесвітній день The Beatles, музичного символу ХХ століття. Чому саме цю дату ЮНЕСКО прив'язала до свята на честь “жуків” і до чого тут Рей Макфолл?
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

48 416

захворіло за тиждень в Україні

+79%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.74

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

31.78

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти