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Областям в "червоній" зоні посилили карантин

9 березня, 21:25

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Громадському транспорту в чотирьох регіонах розширили перелік обмежень

Кабінет міністрів розширив перелік обмежень для областей, де зафіксовано "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки, пов'язаної з поширенням COVID-19.

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Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Нові обмеження стосуються роботи громадського транспорту. Забороняється здійснення регулярних та нерегулярних транспортних перевезень пасажирів (окрім транзитних перевезень).

При цьому під обмеження не потрапляють:

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  • перевезення пасажирів легковими автомобілями в кількості п'яти чоловік (у т.ч. з водієм), але без урахування дітей;
  • перевезення пасажирів службовим або орендованим автотранспортом у межах кількості місць для сидіння і за умови інформування Нацполіціі;
  • перевезення пасажирів спеціальними залізничними рейсами у внутрішньому сполученні, узгодженими з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством інфраструктури;
  • перевезення пасажирів спеціальними залізничними рейсами в приміському сполученні за погодженням з ОДА.

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Нагадаємо, що зараз "червоний" рівень діє в чотирьох регіонах: у Житомирській області, на Закарпатті, Прикарпатті та Буковині.

Також нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні через складну епідеміологічну ситуацію 10 областей можуть потрапити в червону зону карантину.

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транспорт Закарпаття карантин Прикарпаття буковина коронавірус Кабінет міністрів Житомирська область червона зона

Джерело: Сьогодні

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