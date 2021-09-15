Обмін полоненими: Україна знову закликала Росію до дій

За словами Резнікова, Україна вживає всіх необхідних заходів і суворого дотримується режиму припинення вогню

Резніков закликав Росію в ТКГ провести обмін полоненими. Колаж: "Сьогодні"

Під час засідання Тристоронньої контактної групи українська сторона закликала РФ прискорити підготовку до обміну полоненими і розблокувати роботу КПВВ на лінії розмежування.

Про це повідомив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

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За його словами, на зустрічі ТКГ українська сторона закликала Росію прискорити підготовку до проведення наступного етапу обміну полоненими, а також розблокувати роботу КПВВ з російської сторони.

"Українська делегація ще раз нагадала, що відповідні гарантії безпеки були надані Україною послідовно 31 серпня та додатково – підтверджені сьогодні.", – зазначив Рєзніков.

Резніков також звернув увагу на чергову спробу російської сторони залучити до роботи гуманітарної підгрупи ТКГ засудженої за тероризм громадянки України Майї Пирогової.

"РРосійська делегація не припиняє свої спроби залучити до роботи Гуманітарної підгрупи громадянку України Майю Пирогову, засуджену українським судом за тероризм", – додав Резніков.

Він додав, що Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому звільненні всіх утримуваних осіб і вживає всіх необхідних для цього заходів і суворого дотримується режиму припинення вогню.

Нав'язують терористку в експерти

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Це вже не перший випадок, раніше ми вже повідомляли, що російська делегація в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі (ТКГ) зриває заплановані консультації в рамках гуманітарної підгрупи по звільненню утримуваних осіб та відкриттю КПВВ на лінії зіткнення, залучаючи до переговорів терористів.

"Російська делегація менше ніж за добу до початку засідання зробила технічне повідомлення про залучення до роботи гуманітарної підгрупи ТКГ громадянки України Майї Юріївни Пирогової, засудженої в Україні за тероризм... Українська делегація не проводить консультації з особами, засудженими за тероризм", – йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що такий жест із боку РФ українська делегація розглядає як свідому спробу зірвати консультації.

"Російська делегація намагається перекласти свою безпосередню та одноосібну відповідальність за послідовний зрив вирішення гуманітарних питань, як-от обмін особами, що утримуються у зв’язку з конфліктом, розблокування роботи КПВВ із російської сторони тощо", – зазначено в повідомленні.

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