Оновити МіГ-29 чи закупити F-16: яка авіація потрібна ЗСУ?

За найближчі 5 років в Україні замість радянських мають з'явитись нові літаки західного зразка. Нині усе літає винятково завдяки авіаремонтній промисловості. А гордість галузі – модернізований багатоцільовий винищувач МіГ-29. Під крилом бойової машини з'явилися керовані ракети класу "повітря-земля", а також сучасні прилади навігації. Що вміє бойова машина і коли українське небо захищатимуть легендарні F-16?

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Ексклюзивно для новин "Сьогодні" дізнався Мирослав Откович.

Влітку 2014 року українська авіація підтримувала сухопутні війська, які залізницею перекидали на Схід України. Далі фронтові бомбардувальники ефективно працювали уздовж лінії фронту. Втім, за підтримки Росії бойовикам вдалося збити на Донбасі кілька українських винищувачів. Значні втрати призводять до заборони польотів уже у вересні. Відтоді українські винищувачі та бомбардувальники участі в бойових діях не беруть. Але процес ремонту та модернізації літаків триває без упину. Сьогодні авіапарк бойових машин – це понад 100 літальних апаратів. Частину з них модернізували, врахувавши потреби сучасного збройного конфлікту, решта – чекають своєї черги.

Літак МіГ-29МУ2 модернізували. Тепер він може виявити й знищити ціль на далекій відстані. До того ж, після модернізації під крилом бойової машини з'явилися керовані ракети з телевізійною голівкою самонаведення і бомби. Така зброя здатна завдати непоправних втрат ворожим військам.

Модернізацію та ремонт машини Україна здійснила самостійно. Поки що є один такий літак. Його ефективність вивчають військові. Якщо зразок затвердять – модифікують ще кілька десятків бойових машин. Проте довго латати й удосконалювати старі радянські літаки – це хибний шлях, переконує військовий експерт Михайло Самусь. Уже за десять років нам треба повністю оновити бойовий авіаційний парк.

"Не можемо ми вічно модернізувати МіГ-29 чи Су 27. Це все ж таки гілка, яку треба буде колись припинити і закупити західного зразку авіацію", – каже експерт.

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Нині існує два варіанти нових літаків, які можна придбати. Перший – це американський F-16. Другий – розробка шведських конструкторів – багатоцільовий винищувач Gripen. Шведські літаки – легкі й маневрені, до того ж, ціна – нижча. Натомість F-16 – це потужна й дорога бойова машина. Тобто з погляду економіки – перевага на боці Gripen, з огляду на майбутнє членство України в НАТО й стратегічне партнерство зі США – на боці F-16. Остаточного рішення ще нема, є лише план розвитку сучасних Повітряних сил України. І він враховує передові технології, тактику та стратегію проведення сучасних бойових операцій. Це означає, що пілотів у небі буде менше. Великі громіздкі літаки замінять безпілотниками. Саме вони візьмуть на себе функцію фронтової бомбардувальної авіації.

Військовий експерт Михайло Самусь пояснює:

"Нам треба новий багатофункціональний літак, але з фокусом на протиповітряну оборону. На перехоплення, а не на штурмову авіацію, ударну та бомбардувальну. Оці компоненти повітряні сили будуть переводити на безпілотний варіант".

Модернізація радянських літаків триватиме. Але недовго. Старенький модернізований МіГ-29 захистить небо в перехідний період. Далі – нові літаки західного зразка та безпілотна авіація. Експерти називають ціну питання – 10 мільярдів доларів. Дорого, але вкрай потрібно. Тільки так Україна зможе захистити себе в повітрі та ефективно проводити бойові операції на землі.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, поки в Україні тільки думають над закупівлею американських винищувачів F-35, Львівський державний авіаційно-ремонтний завод передав військовим модернізований МіГ-29МУ1.

Також повідомлялося, що Словаччина відмовилася від російських МіГ-29 на користь американських F-16 модифікації 70/72. Вона планує закупити у США 14 таких літаків.

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