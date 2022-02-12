Оновлені сертифікати та лише одна "жовта" область: все про ситуацію з COVID-19 в Україні

Лікарі радять робити тести на COVID-19 навіть за незначних проявів застуди

В країні триває спалах коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні залишилася лише одна "жовта" область, а в інших регіонах COVID-показники погіршилися. Висока захворюваність пов'язана з поширенням штаму "Омікрон". Крім цього, на небезпечний штам хворіє велика кількість дітей.

Сайт "Сьогодні" зібрав всю інформацію про те, яка ситуація із COVID-19 в Україні.

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Статистика нових випадків зараження

За добу 11 лютого в Україні зафіксовано 38 212 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих – 3 029 дітей та 864 медики.

Минулої доби госпіталізували 3 753 особи, зафіксували 265 летальних наслідків. Крім цього, одужали 19 943 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 501 182 особи, а смерть – 102 668.

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Усього провели 18 993 661 ПЛР-тестування.

COVID-19 серед дітей

Збільшення інфікованих COVID-19 дітей в Україні пов'язано з тим, що зараз домінує штам "Омікрон". Про це розповів педіатр Антон Асонов.

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За словами педіатра, в країні циркулює штам "Омікрон", він відрізняється від інших варіантів коронавірусу більш високою швидкістю розповсюдження. Тому педіатр радить робити тести на COVID-19 навіть за незначних проявів застуди.

"Це потрібно робити для того, щоб виявити — це коронавірус чи ні, чи небезпечна вона для дитини чи ні, чи буде дитина заражати інших членів сім'ї, для яких це може бути потенційно небезпечним", – заявив Асонов.

Як розповів Асонов, діти хворіють на COVID-19 порівняно легше, ніж дорослі.

"Втім, з'явилася симптоматика. Зокрема, підвищена температура тіла, кашель, нежить. Усі подібні прояви респіраторної інфекції є у дітей" , – сказав педіатр.

Вакцинація населення

В Україні вже зробили понад 31 млн щеплень від COVID-19 від початку вакцинальної кампанії.

За добу 11 лютого в Україні 74 038 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 260 осіб, другу дозу – 32 286 осіб, додаткову дозу отримали 725 осіб, бустерну дозу – 20 767 осіб .

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 особи, з них отримали першу дозу – 15 561 671 особу, отримали дві дози – 14 932 864 особи, отримали додаткову дозу – 23 353 особи, бустерну дозу – 553 617 осіб .

Усього провели 31 071 505 щеплень.

Щеплення від COVID-19 для дітей

Міністерство охорони здоров'я нагадало про правила вакцинації неповнолітніх від коронавірусу. В Україні діти можуть отримати щеплення Pfizer. Для цього необхідно звернутися до центрів вакцинації. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Нагадаю, що в Україні діти віком від 12 років можуть зробити щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer. За даними Центру контролю та профілактики захворювань США, на середину жовтня 2021 року вона (вакцина Pfizer, – Ред.) на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком від 12 до 18 років. ", – наголосила чиновниця.

У МОЗ нагадали, що для імунізації дитини потрібно звернутися до центру вакцинації. Також із собою необхідно мати:

свідоцтво про народження (дітям від 12 до 13 років) чи паспорт;

ідентифікаційний код;

згоду батька або опікуна (для дітей віком від 12 до 13 років).

Карантинні зони

Жовта:

Полтавська область.

Червона:

Закарпатська область;

Рівненська область;

Івано-Франківська область;

Луганська область;

Хмельницька область.

Інші області та Київ входять до помаранчевої зони карантину.

Зміни у COVID-сертифікаті

Незабаром можуть відбутися суттєві зміни в електронних COVID-сертифікати. Так, анонсували один із варіантів нового дизайну. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі .

Федоров представив один із варіантів дизайну COVID-сертифіката про бустерну дозу в "Дії". там внизу додали емодзі та напис – Booster vaccine dose.

"Як вам такий дизайн сертифіката про бустер?" – написав у посту міністр.

Можливий новий дизайн бустерного сертифіката

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