Оборона з гір: як українські військові тренуються захищати Україну (відео)

Солдати десятої гірсько-штурмової бригади тренують прямо в горах

Ексклюзив "Сьогодні". Кореспондентка Людмила Гаврилюк піднялася в гори, аби розвідати, чи готові там до ймовірного наступу на Україну. Її з собою взяли солдати десятої гірсько-штурмової бригади. Таких в Україні — тільки дві. То чи готові?

Тренування в Карпатах

Українські Карпати. Стрімкі схили, високі скелі й пагорби. Саме тут серед дерев і тренується вже легендарна десята гірсько-штурмова бригада. Журналісти "Сьогодні" йдуть з ними разом.

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Гірсько-штурмових бригад в Україні лише дві. Одна базується на Закарпатті, інша — з якою ми йшли в гори — в Коломиї. На такі тренування вирушають по кілька разів на місяць. Карпати випробовують на міцність уже від самого початку. У шквальний вітер та сильний мороз підійматися з кожним кроком усе важче.

Журналісти лише 5 хвилин підіймалися на гору, однак вже почали стомлюватися. А хлопці йшли наперед, бо мали тренуватися в горах. На підйомі одразу зрозуміло: на схилах та пагорбах їм немає рівних. Знають, як правильно, і головне безпечно підійматися, аби не травмуватися і бути непомітними для ворога.

Через пів години дійшли до тренувального табору. Одні готували місце для обіду, інші — натягували канати для тренування. І починається робота. Спочатку навісна переправа. Проходять її менш ніж за хвилину як супергерої, безстрашно. Лазять по канату на висоті п'яти метрів. Усюди скелі, гостре каміння та стрімкі схили. Аби пройти цю смугу, треба бути максимально обережним.

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"Це один з елементів подолання природних перешкод, таких, як яр. Її можна натягнути, переправляти особовий склад, особисті речі, зробити ноші, переправляти потерпілих, поранених, так само боєприпаси", — розповідає інструктор з гірської підготовки Олег Курилів.

Потім спуск скелею. Це для того, аби солдати звикли до рельєфу, навчилися довіряти спорядженню і своїм навичкам.

Хто стежить за тренуванням?

Пильно стежить за тренуванням – старший лейтенант Петро. Як воювати знає на власному досвіді, одразу після Майдану пішов на схід добровольцем.

"Гірський піхотинець, штурмовик — це є людина вольова, яка буде йти до кінця, яка буде впевнена в собі, тому що вона набуває впевненості саме під час таких занять", — каже старший лейтенант Петро Бойчук.

Тепер він тренує строковиків і контрактників.

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"Військовослужбовцям треба мати таку фізичну підготовку, щоб вони могли вийти в гори, виконати задачу, яку їм поставили, й ще спуститися вниз", — зазначив старший лейтенант Петро Бойчук.

Після важких тренувань обов’язково обід і пісні.

Загроза повномасштабної війни

Останнім часом дедалі частіше стали звучати заяви про те, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ .

. У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що з двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км – Ред.). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до України.

(ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км – Ред.). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до України. Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

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