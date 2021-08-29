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Загострення на Донбасі: бойовики не припиняють вогонь, поранені 10 військових

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
29 серпня, 08:06
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Штаб Операції об'єднаних сил повідомив про 18 обстрілів, які вели бойовики по українських позиціях
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

В суботу, 28 серпня, на Донбасі відбулося суттєве загострення ситуації. Найманці 18 разів порушували режим припинення вогню, в результаті чого було поранено 10 військовослужбовців.

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Про це повідомляє прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

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  • Неподалік Троїцького ворог обстрілював українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
  • У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстрілювали позиції українських захисників з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
  • Зафіксовано обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 122 мм. У результаті обстрілу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає.
  • У населеного пункту Красногорівка збройні формування тричі вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів.
  • Поблизу Водяного, що у Донецька, окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру. Поблизу н.п. Травневе російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
  • Крім того, був обстріляний населений пункт Травневе із застосуванням автоматичного станкового гранатомета. Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Гольмівський. У результаті обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, вже вдруге протягом тижня.
  • Неподалік Луганського окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • Поблизу Невельського ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів.
  • У напрямку Гранітного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
  • У Південного збройні формування РФ вели вогонь з артилерійських систем 122-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

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Як повідомляється, в результаті обстрілів 6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 – бойові травми. Поранені перебувають у лікувальних установах, стан їх здоров'я – задовільний.

Ситуація сьогодні

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"Станом на 7:00 ранку, 29 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру", – зазначено в повідомленні.

Донбас
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