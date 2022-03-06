Звертаються до НАТО та виганяють окупантів: як проходить мітинг у Генічеську (відео)

У різних містах України відбуваються мітинги проти окупантів, людей не лякають навіть обстріли

Люди виходять на вулиці і влаштовують акції протесту / Фото: Колаж: Сьогодні

У Генічеську люди вийшли на мітинг проти російських військових. Крім того, мешканці просять НАТО закрити небо над Україною.

Про це написав народний депутат із "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.

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"Тисячі людей вимагають закрити небо над Україною. Тисячі людей заявляють, що Крим – це Україна і шлють окупантів нах. Ось вони справжні громадяни своєї країни. Росіяни, дивіться і вчіться, досить с*ти в штани", – написав Гончаренко.

Окупанти стріляли по мітингу у Новій Каховці

Жителі тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині вийшли на масштабний мітинг проти російських загарбників. Щоб погасити мітинг, російські окупанти почали стріляти по мітингувальниках, проте, незважаючи на це, люди не розходилися.

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