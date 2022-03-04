Обстріл Росією Запорізької АЕС є військовим злочином – посольство США

Посольство США в Україні назвало обстріл російськими військами Запорізької АЕС військовим злочином.
"Напад на атомну електростанцію є військовим злочином. Путінський обстріл найбільшої в Європі атомної електростанції робить ще один крок уперед у його царстві терору", – йдеться у заяві посольства США у Twitter.
It is a war crime to attack a nuclear power plant. Putin's shelling of Europe's largest nuclear plant takes his reign of terror one step further. #TheHague #Zaporizhzhia #StandwithUkraine- U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 4, 2022
Ситуація на Запорізькій АЕС
- Вночі 4 березня російські окупанти розпочали обстрілювати найбільшу атомну електростанцію у Європі – Запорізьку. Там почалася пожежа.
- Окупанти під час обстрілів влучили в перший енергоблок АЕС. Українські рятувальники не могли розпочати ліквідацію вогню через обстріли.
- Кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС. Вони намагатимуться замінувати атомну електростанцію та шантажуватимуть усю Європу.
- На тлі подій президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що світ стоїть на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії через загрозу вибуху на Запорізькій атомній електростанції.