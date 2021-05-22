Обстріл житлового кварталу на Донбасі і марш трансгендерів в Києві – головні новини за день СЬОГОДНІ

У Нідерландах пройде гранд-фінал "Євробачення-2021" і не всі українці зможуть вибратися на пікнік через дощі – та інші важливі події

На Донбасі бойовики обстріляли житловий квартал, господар будинку вчасно встиг вийти на вулицю і не постраждати, а тим часом в Києві пройшов марш трансгендерів. Крім того, Україна, як і весь світ чекає гранд-фінал "Євробачення-2021" – вже сьогодні ввечері виберуть нового переможця і весь світ дізнається, яка країна прийме конкурс в наступному році.

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Ситуація на Донбасі

У зоні операції Об'єднаних сил в результаті ворожого снайперського вогню отримав поранення один український військовослужбовець. Він оперативно доставлений в лікарню, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров'я – тяжкий.

Крім того, бойовики в черговий раз обстріляли цивільну інфраструктуру із заборонених "Мінськом" мінометів калібру 120 мм. Під обстріл потрапив приватний сектор населеного пункту Піски під Донецьком. Міна потрапила у двір одного з місцевих жителів, а вибуховою хвилею були вирвані ворота і пошкоджено огорожу. Господар дивом не постраждав.

Марш трансгендерів

У Києві проходив марш трансгендерів. У центрі столиці зібралися не тільки вони та їхні прихильники, а й ті, хто не підтримує ЛГБТ-рух. Захід пройшов відносно спокійно – були незначні бійки. А дозвіл на проведення заходу було видано в КМДА.

Що там у Кличка?

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Мер Києва заявив, що нинішня ситуація з обшуками в комунальних підприємствах Києва, звинуваченнями в корупції і негараздами з президентом Володимиром Зеленським викликає у нього почуття дежавю. Адже подібне вже було в 2019 році – між Кличком і главою АП Андрієм Богданом виник відкритий конфлікт.

Гранд-фінал "Євробачення-2021"

22 травня, в гранд-фіналі "Євробачення-2021" виступлять 26 учасників. Серед них – по 10 країн кожного з двох півфіналів, а також країни "великої п'ятірки"(Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія і Франція) і Нідерланди, які в цьому році і приймають у себе конкурс. Україна, яку представляє електрофолк група Go_A, виступатиме 19-ю.

Напередодні фіналу букмекери змінили ставки. Тепер Україна, знову піднялася на четверту позицію. За прогнозами букмекерів, потенційним переможцем і раніше залишається Італія.

Кінець пікніків – синоптики на завтра обіцяють дощі

Незважаючи на те, що в країну йде спека, 23 травня в багатьох регіонах прогнозують дощі. Грози будуть на півночі і заході країни, але на решті території буде сонячно і ясно. Так що, частина українців все-таки зможуть в вихідний вибратися на пікнік.

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