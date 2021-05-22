Русский
$ 27,47
33,52
  1. Новини України

Обстріл житлового кварталу на Донбасі і марш трансгендерів в Києві – головні новини за день СЬОГОДНІ

22 травня, 18:21

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У Нідерландах пройде гранд-фінал "Євробачення-2021" і не всі українці зможуть вибратися на пікнік через дощі – та інші важливі події

На Донбасі бойовики обстріляли житловий квартал, господар будинку вчасно встиг вийти на вулицю і не постраждати, а тим часом в Києві пройшов марш трансгендерів. Крім того, Україна, як і весь світ чекає гранд-фінал "Євробачення-2021" – вже сьогодні ввечері виберуть нового переможця і весь світ дізнається, яка країна прийме конкурс в наступному році.

Реклама

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити.

Ситуація на Донбасі

У зоні операції Об'єднаних сил в результаті ворожого снайперського вогню отримав поранення один український військовослужбовець. Він оперативно доставлений в лікарню, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров'я – тяжкий.

Крім того, бойовики в черговий раз обстріляли цивільну інфраструктуру із заборонених "Мінськом" мінометів калібру 120 мм. Під обстріл потрапив приватний сектор населеного пункту Піски під Донецьком. Міна потрапила у двір одного з місцевих жителів, а вибуховою хвилею були вирвані ворота і пошкоджено огорожу. Господар дивом не постраждав.

Марш трансгендерів

У Києві проходив марш трансгендерів. У центрі столиці зібралися не тільки вони та їхні прихильники, а й ті, хто не підтримує ЛГБТ-рух. Захід пройшов відносно спокійно – були незначні бійки. А дозвіл на проведення заходу було видано в КМДА.

Що там у Кличка?

Реклама

Мер Києва заявив, що нинішня ситуація з обшуками в комунальних підприємствах Києва, звинуваченнями в корупції і негараздами з президентом Володимиром Зеленським викликає у нього почуття дежавю. Адже подібне вже було в 2019 році – між Кличком і главою АП Андрієм Богданом виник відкритий конфлікт.

В тренді
В Україну прийде довгоочікувана жара – прогноз погоди на найближчі дні (карта)
В Україні різко потепліє
В тренді
В Україні зробили понад мільйон щеплень від COVID-19. Скільки українців отримали другу дозу?
В тренді
Затримання найвпливовіших "злодіїв у законі": чим вони займались (відео)
Затримання кримінальних авторитетів

Гранд-фінал "Євробачення-2021"

22 травня, в гранд-фіналі "Євробачення-2021" виступлять 26 учасників. Серед них – по 10 країн кожного з двох півфіналів, а також країни "великої п'ятірки"(Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія і Франція) і Нідерланди, які в цьому році і приймають у себе конкурс. Україна, яку представляє електрофолк група Go_A, виступатиме 19-ю.

Напередодні фіналу букмекери змінили ставки. Тепер Україна, знову піднялася на четверту позицію. За прогнозами букмекерів, потенційним переможцем і раніше залишається Італія.

Кінець пікніків – синоптики на завтра обіцяють дощі

Незважаючи на те, що в країну йде спека, 23 травня в багатьох регіонах прогнозують дощі. Грози будуть на півночі і заході країни, але на решті території буде сонячно і ясно. Так що, частина українців все-таки зможуть в вихідний вибратися на пікнік.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Літак МАУ здійснив аварійну посадку в Одесі. Названа причина (оновлено)
Літак МАУ здійснив аварійну посадку в Одесі. Названа причина (оновлено)Одеса
У підручнику з української мови помітили посилання на порносайт: в МОН прокоментували
У підручнику з української мови помітили посилання на порносайт: в МОН прокоментувалиУкраїна
Українців змусять самим собі збирати на пенсію
Українців змусять самим собі збирати на пенсіюЕкономіка
Медведчук нагрубив Зеленському. Що розлютило кума Путіна?
Медведчук нагрубив Зеленському. Що розлютило кума Путіна?Влада
Долар подорожчав вперше за 10 днів: курс НБУ
Долар подорожчав вперше за 10 днів: курс НБУФінанси
Ефективність, перекреслена шкодою: небезпека мікродобрив на основі ЕДТА
Ефективність, перекреслена шкодою: небезпека мікродобрив на основі ЕДТАУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти