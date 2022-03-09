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Обстріл мирних жителів та контратака ЗСУ: що відбувається в Харкові

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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9 березня, 13:45
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Російські окупанти продовжують знищувати будинки та мирне населення у Харківській області
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У Харкові українські Збройні Сили пішли у контрнаступ, проте росіяни продовжують бомбардування, є жертви. Ми зібрали все, що відомо про події у Харкові на цей час.

ЗСУ дали чергову відсіч російським військам у напрямку Дергачів. Сухопутні частини ЗСУ спільно з частинами Нацгвардії та тероборони перейшли у контрнаступ на позиції артилерії та РСЗВ противника. Після невдалого опору росіяни втекли, покинувши важке озброєння.

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Завдяки допомозі очевидців українські військові знищили на Харківщині близько 500 одиниць техніки ворога. Місцеві жителі вчасно повідомили про пересування російських окупантів.

Російські окупаційні війська за добу завдали понад 50 артилерійських ударів із реактивної системи залпового вогню по ряду районів: Олексіївка, П'ятихатки, Північне шосе, Білгородське шосе, Холодна гора, Дергачов, Північна та Південна Салтівка.

За останню добу було зафіксовано кілька влучень до обленерго, де розташовані основні підстанції, а також спроби ушкодження ТЕЦ-5. Через наслідки бомбардувань з одного будинку в Харкові евакуювали 150 людей, з іншого – близько 200 людей.

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У місті Ізюм Харківської області за відмову здатися російські окупанти взяли місто в облогу та знищують його. Напередодні ввечері відбувся авіаналіт винищувачів супротивника з російського міста Білгород на Ізюм. Але внаслідок дій підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ літаки відступили та взяли зворотний курс. Також окупанти зводять понтонно-мостові переправи через річки Сіверський Донець та Береку.

Вночі в селі Андріївка Балаклійського району відбувся бій між прикордонниками та диверсійно-розвідувальними групами росіян. В результаті ворожу ДРГ було повністю знищено, одну людину взято в полон.

Після нічних обстрілів у Харкові загинула ще одна дитина. Повідомляється, що увечері 8 березня о 19:05 у с. Донець Чугуївського району під час авіаудару сталося потрапляння снаряда до житлового будинку, внаслідок чого загинули 2 особи, одна з них – дитина 2015 року народження. Підрозділи ДСНС з-під завалів врятували 1 особу.

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У Харкові поновили українське телевізійне мовлення. Після пошкодження кабелю на телевежі трансляцію було зупинено, але її вдалося відновити.

Погода готує неприємний сюрприз окупантам : найближчими днями у Києві та Харкові вночі температура впаде до мінус 10 градусів. За прогнозами, з огляду на вітер, температура повітря може бути до мінус 20 градусів.

Як допомогти ЗСУ

Для того, щоб фіксувати переміщення ворожої техніки, створено спеціальний чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot. Туди треба надсилати чітку інформацію у тому, скільки одиниць техніки рухається у якому напрямі.

"Отже, не зупиняємось на досягнутому: продовжуйте стежити за кожним рухом окупантів, ворожої техніки та ДРГ та повідомляти про це в чат-бот. Інформацію бажано надсилати чітку та структуровану, по можливості – з геолокаціями", – закликають до СБУ.

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