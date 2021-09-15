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Обстріли посилюються. З чим пов'язано загострення ситуації на Донбасі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 вересня, 06:13
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З початку року кількість обстрілів на Донбасі зростає в геометричній прогресії
Проти українських військ використовуються всі види зброї / Колаж "Сьогодні"
Проти українських військ використовуються всі види зброї / Колаж "Сьогодні"

На Донбасі не припиняються обстріли позицій український сил, практично щодня фіксується загибель або поранення наших військових. Експерти називають кілька причин такої ескалації.

Військовий кореспондент Єгор Логінов розповів, з чим пов'язують чергове загострення на передовій.

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"Бойовики стріляють без зупинки. З вечора і станом на цю годину вони вже 8 раз відкривали вогонь. Вночі снайпер окупантів застрелив українського бійця в околицях Причепилівки. Командиру механізованого відділу Дем'яну Даниліву зі Львівщини було всього 24 роки. Це вже третій загиблий боєць на цих позиціях за останній тиждень і 5-й за останні чотири дні на передовій. Українські бійці дають відсіч ворогу. Бої тривають і вдень, і вночі", – розповів в своєму репортажі Єгор Логінов.

З початку року кількість обстрілів на Донбасі зростає в геометричній прогресії. За словами керівника української сторони спільного центру з контролю і координації вогню Олександра Аполонова, за останні 5 років ворог не застосовував стільки артилерії і важких мінометів, як зараз. Крім того, як заявляє розвідка, бойовики накопичують на окупованих територіях техніку, зброю і особовий склад.

Роблять це, на думку Аполонова, через початок російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021" і виборів до Держдуми Росії. Голосувать змушують і жителів ОРДЛО, які отримали російські паспорти.

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Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

Також нагадаємо, 9 вересня ворог обстріляв з важкого озброєння залізницю неподалік від станції Скотувата, поблизу Верхньоторецька. Працівників станції і пасажирів терміново евакуювали.

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