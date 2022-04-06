Навчання попри війну: Метінвест Політехніка запускає освітній процес

Розповідаємо, як недержавний гірничо-металургійний університет Метінвест Політехніка під час воєнних дій запускає навчальний процес

Метінвест Політехніка продовжує роботу під час війни / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

У вересні 2022 року перший недержавний гірничо-металургійний університет Метінвест Політехніка планував відкрити свої двері для студентів. Для них готували новітні програми та лабораторії за світовими стандартами. Однак через війну в Україні та руйнацію Маріуполя повноцінний старт освітнього процесу неможливий.

Проте Метінвест Політехніка не зупинила роботу і планує набирати студентів під час війни. Детально про це розповів ректор Метінвест Політехніки Олександр Поважний.

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Як функціонує університет у воєнних умовах

Метінвест Політехніка була готова до відкриття, оскільки був повністю сформований викладацький склад, отримані необхідні освітні ліцензії, на повну велося будівництво сучасного кампуса в середмісті Маріуполя. У лютому 2022 року розпочала роботу приймальна комісія.

Однак повномасштабне вторгнення РФ в Україну змінило плани, і університет змушений був шукати вихід.

"Звісно, наш університет, як і всі навчальні заклади, що розташовані в містах, де йдуть активні бойові дії, зокрема в пекельному нині Маріуполі, не може продовжувати діяльність у місті постійної дислокації. Але роботу Політехніка не зупиняла і не буде цього робити. Плани прийшлося скоригувати, та ми продовжуємо працювати й розвиватися в тих умовах, які маємо зараз. Нам вдалося зберегти практично весь професорсько-викладацький склад університету, щоб забезпечити на цьому етапі дистанційну роботу Метінвест Політехніки", – розповів Поважний.

Викладачі нині працюють дистанційно, всі вони залишились в Україні. Вони займаються наповненням освітніх програм, вдосконалюють методичні матеріали, адаптують процес під сьогодення, щоб бути повністю готовими розпочати дистанційний навчальний рік у тих умовах, в яких ми всі зараз опинилися.

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Вступна кампанія під час бойових дій

Вступна кампанія у тих масштабах, що планувалися, неможлива. Та все ж до університету набиратимуть студентів серед працівників Групи Метінвест.

"Це будуть співробітники компанії, які мають кілька курсів за програмою бакалаврату або вже мають диплом бакалавра і зможуть вступити до нас, щоб отримати ступінь магістра. Також, можливо, будуть й інші варіанти комплектації груп. Для співробітників Групи Метінвест це добрий шанс не тільки отримати якісну вищу освіту, а й просунутися кар'єрними сходами, адже диплом – не лише документ. Це насамперед нові знання й навички, які можна застосувати в роботі та показати високий результат. Це будуть найбільш потрібні спеціальності, на які існуватиме попит серед металургів і гірників компанії. Щойно ми переможемо, тоді вже зможемо говорити про повноцінну вступну кампанію з великою кількістю студентів за всіма напрямами", – пояснив ректор.

Поважний додав, що заклад продовжує курси підвищення кваліфікації, зокрема за всіма ліцензованими напрямами – металургія, матеріалознавство, комп'ютерні науки, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, екологія, гірнича справа, економіка й охорона праці.

Також університет готовий до запуску нових програм.

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"Для нас немає неможливого! Якщо буде запит перенавчити людей, ми зробимо це. Можливо, за деякими професіями нам буде потрібен незначний час на підготовку програм, але в будь-якому випадку, ми впораємося. Чітко розуміємо, що такий запит бути може, бо час такий – люди, на жаль, втрачатимуть роботу та будуть шукати іншу. Якщо Метінвесту знадобляться фахівці з якихось конкретних галузей – ми обов’язково їх навчимо", – зауважив Поважний.

Гуманітарна допомога для українців

Раніше ми писали, що Метінвест збирав та передавав гуманітарну допомогу для українців, які серйозно постраждали через війну.

За весь час агресії компанії вдалося зібрати 117 тонн гуманітарної допомоги для наших співвітчизників. Необхідні товари закуповувалися за кордоном, потім вирушали до спеціально створеного гуманітарного штабу в Польщі, а потім їхали до різних регіонів України.

Прості фортифікаційні споруди у межах міст, які необхідні для створення вогневих позицій, виготовлялися з 20 тонн катанки, наданої Метінвестом. Також компанія Метінвест виділила 10 мільйонів євро на закупівлю касок, бронежилетів та аптечок для бійців української тероборони.

Ще 500 тисяч доларів компанія виділила на закупівлю засобів захисту тероборони Запоріжжя.